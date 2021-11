Adventskalender erhältlich

Auch in diesem Jahr hat der Ostbeverner Lions Club wieder einen Adventskalender mit zahlreichen Preisen aufgelegt. Der Verkauf ist am Wochenende gestartet.

Das Kalendermotiv zeigt in künstlerischer Interpretation des Grafikers Thomas Zander die Reste der 1827 abgerissenen Burganlage von Haus Bevern, den romanischen Gefängnis- und Archivturm sowie das später errichtete Fachwerkhaus.

49 regionale Unternehmen und Sponsoren spendeten für den Kalender über 150 attraktive Sach- und Dienstleistungspreise. Den Hauptgewinn, einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, stiftet der Club selbst mit großzügiger Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost.

Zusätzlich zu diesen vielen Preisen kommt an jedem Tag im Advent ein Exemplar des historischen Bildbandes „Mein Ostbevern“ mit Fotos von Aloys Pohlmann zur Verlosung, das der Heimatverein Ostbevern gerade neu herausgegeben hat.

Leider findet coronabedingt auch in diesem Jahr kein Kastaniensonntag in Ostbevern statt, der eigentlich der traditionelle Verkaufsstart des Lions Adventskalenders ist. Im letzten Jahr hat dies aber den Absatz des Kalenders keineswegs behindert, heißt es von den Lions. Seit dem vergangenen Wochenende läuft der Verkauf an den bekannten Verkaufsstellen: Fotostudio Brandes, Ambrosius- und Marien-Apotheke, Fleischerei Hokamp, Riesenbecks Küchenkotten (Vadrup) sowie über sämtliche Mitglieder des Lions Clubs.

Die Gewinner, das heißt die Nummern der an jedem Tage gewinnenden Kalender, werden, wie gewohnt auf der Webseite des Clubs www.lions-ostbevern.de sowie in den Westfälischen Nachrichten veröffentlicht.

Der Lions Club Ostbevern hat sich neben der Unterstützung benachteiligter Menschen aus unserer Region in diesem Jahr besonders in der Fluthilfe an Erft und Ahr engagiert. Im Rahmen einer Spendenaktion konnte der Club Betroffenen der Flutkatastrophe im Juli 2021 Soforthilfe in Höhe von über 55 000 Euro leisten.

Allen Spendern und auch den Koordinatoren beim Lions-Club Voreifel in Erftstadt dankt der Club ausdrücklich auf dem Kalender. Auch in diesem Jahr kommt der Erlös aus dem Verkauf dieses Adventskalenders hilfsbedürftigen Menschen aus unserer Umgebung zugute. Der Einzelpreis für den Kalender liegt bei fünf Euro.