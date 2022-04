Alle Möglichkeiten ausschöpfen

„Wir dürfen nicht nur darüber nachdenken. Wir müssen das jetzt in die Hand nehmen“, sagte Katharina Weixler (SPD) im jüngsten Umwelt- und Planungsausschuss, und verlieh dem Antrag ihrer Fraktion damit noch einmal Nachdruck. Denn aufgrund der Änderungen bezüglich der Abstände im Umfeld von Drehfunkfeuern – dabei handelt es sich um ein Funkfeuer für die Luftfahrtnavigation – stellte die SPD den Antrag auf eine Aktualisierung der Potenzialflächenanalyse zur Ermittlung von Konzentrationszonen für Windenergie in der Bevergemeinde. Gerade vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage müsse da jetzt alles ausgeschöpft werden, was möglich ist.

Erhebliche artenschutzrechtliche Bedenken

Und in den Augen der Sozialdemokraten ist noch was möglich. Denn, das bestätigte auch Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann, ist die Vorrangzone NO1 im nördlichen Gemeindegebiet 2016 aus dem sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ herausgenommen worden. Dem Gebiet stand seinerzeit nicht nur der Flughafen Münster-Osnabrück im Weg, der in nur 15 Kilometern Entfernung ein Drehfunkfeuer betreibt, sondern auch „erhebliche artenschutzrechtliche Bedenken“, sagte Klaus Hüttmann. In unmittelbarer Nähe liege das Lilienvenn, in dem die Rohrweihe beheimatet ist.

Hinsichtlich der Drehfunkfeuer hat sich die Rechtslage allerdings inzwischen geändert. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz haben sich darauf verständigt, dass unter anderem der Anlagenschutzbereich um Drehfunkfeuer von 15 Kilometern auf sechs bis sieben Kilometer verringert werden soll. Auch der Abstand zu Wetterradaren wird von 15 auf fünf Kilometer reduziert.

„ »Die Rechtslage hat sich seit 2016 gravierend verändert.« “ Klaus Hüttmann

Aufgrund dessen habe die Gemeinde bereits im Vorgriff auf den Antrag der SPD Kontakt zum Büro Wolters und Partner aufgenommen, um die Frage nach einer Aktualisierung der Potenzialflächenanalyse zu klären, erläuterte Hüttmann weiter. Außerdem habe man bereits Kontakt zu einer Rechtsanwaltskanzlei aufgenommen, denn „die Rechtslage hat sich seit 2016 gravierend verändert“, sagte Hüttmann.

Auch wenn Ostbevern bereits nahezu alle Möglichkeiten für Windkraft ausgeschöpft hat, so ist Ulrich Lunkebein (Grüne) der Auffassung, dass „wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen“. Dabei dürfe man jedoch jetzt nicht bei der Erstellung des Regionalplanes „schlafen“, sagte Simon Stadtmann (CDU). Und Parteikollege Wolfgang Weglage pflichtete bei, dass man frühzeitig und offen über die Dinge sprechen müsse. Und er betonte noch einmal das Anliegen seiner Fraktion zur Beteiligung der Politik am Regionalplan (siehe Bericht unten). Klaus Hüttmann erklärte dazu, dass man beim Regionalplan ein besonderes Augenmerk auf die Planungen hinsichtlich der Windkraft und auch der weiteren Entwicklung von Solarflächen habe.

Um sich ein genaueres Bild von der Entwicklung machen zu können, beschlossen die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses, dass in der nächsten Sitzung Michael Ahn vom Büro Wolters und Partner einen aktuellen Bericht geben soll.