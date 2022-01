Künstlerin Dietlind Seeburg gestaltet Kreiselt-Skulptur zurzeit farblich

Ostbevern

Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich lässt sich auch das Projekt von Dietlind Seeburg für die Gestaltung des Kreisverkehres am Grevener Damm in Ostbevern beschreiben. Sechs Jahr hat es gedauert, doch nun liegen die Arbeiten für das Kunstwerk in den letzten Zügen.

Von Anne Reinker