Alles verkauft oder vermietet

„Ich hätte jede Wohnung dreimal verkaufen können“, sagt Oliver Wecker. 2017 begann sein Unternehmen als Projektentwickler mit den Planungen des Bevercarrés – sozusagen im Herzen von Ostbevern an der Hauptstraße. „Wecker Immobilien“ war damals ins Rennen um die Projektentwicklung in Ostbevern gegangen und hatte gewonnen. Im März 2020 begann die eigentliche Bauphase mit dem Bodenaushub – und jetzt im September werden die letzten Wohneinheiten bezogen. Das sagte Wecker im Gespräch mit dieser Zeitung.

Alle 29 Wohnungen seien verkauft. Und – in diesen Zeiten noch wichtiger: Die drei Gewerbeeinheiten hat Oliver Wecker an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht. „Eine Gewerbeeinheit ist verkauft, zwei werden mit Verkaufsoption vermietet.“ Osteopathie/Manuelle Therapie, ein Restaurant und Einzelhandel werden dort zu finden sein. Aus Datenschutzgründen, wie er sagt, will Wecker hier nicht ins Detail gehen.

Die moderne Wohnanlage – alle Einheiten sind laut Wecker barrierefrei und mit Aufzügen ausgerüstet – besteht aus fünf Häusern: vier Wohnhäuser und ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus. Nur Restarbeiten seien noch zu erledigen. Im Wesentlichen handelt es sich da um den Parkplatz. Zwei Tiefgaragen gibt es, bei einer stehe noch die TÜV-Abnahme an.

Oliver Wecker betont, dass die Häuser beziehungsweise Wohnungen mit Hilfe des Blockheizkraftwerkes in Ostbevern mit Energie versorgt werden. „Es werden keine fossilen Brennstoffe eingesetzt“ – den Bewohnern und Bewohnerinnen dürften in diesen Krisenzeiten da gleich mehrere Steine vom Herzen fallen.

Oliver Wecker hatte als Koordinator des Projekts „ars-Architekten“ mit ins Boot geholt sowie als Bauherren „Bücker Immobilien“ aus Nordkirchen. Und Wecker möchte gerne weitermachen an der Bever. Er würde gerne in Ostbevern ein weiteres Bauprojekt starten. „Wir suchen Flächen.“