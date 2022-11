Als Wachskerzen am Baum leuchteten

Wenn Maria Vosskötter und ihr Team zum Seniorennachmittag einladen, sind viele Besucher garantiert. Neben dem gemeinsam gefeierten Gottesdienst und dem Kuchenschmaus im Edith-Stein-Haus lockt nämlich auch immer ein informativer und unterhaltsamer Part. Dafür sorgte am Mittwoch Helene Freese, die die Organisatorinnen für einen interessanten Vortrag gewinnen konnten.

„Man hat sich an die eigenen Kindheitserlebnisse erinnert“, berichtete Maria Vosskötter nach dem gelungenen Nachmittag von den Rückmeldungen der knapp 50 Gäste. Denn Helene Freese, die auch im Mühlenhof in Münster Führungen anbietet, berichtete von früheren münsterländischen Traditionen in der Vorweihnachtszeit und brachte auch ihre eigenen Erinnerungen an anno dazumal ein.

Darauf, dass damals noch Wachskerzen am Weihnachtsbaum leuchteten, auch schon kleinere Geschenke für begeisterte Kinder sorgten und die Bedeutung des Kirchgangs eine andere als heute war, mochten die Senioren vielleicht mit etwas Wehmut zurückgeschaut haben.

Eine für viele wichtige Tradition ist das Krippenspiel zu Weihnachten. Das studieren Mädchen und Jungen des St.-Josef-Kindergartens ein und werden damit die Besucher beim nächsten Seniorennachmittag am 21. Dezember erfreuen, weist Maria Vosskötter auf die Veranstaltung hin. Um Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben.