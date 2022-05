„Altöl bitte nur im Kanister“

Jüngst gab es im Bauhof zwei zusätzliche Angebote: die Abgabe von Schadstoffen wie auch die Aktenvernichtung. Beides wurde von der Bevölkerung gut genutzt.

Sensible Papiere, beispielsweise alte Kontoauszüge oder nicht mehr benötigte Vertragsunterlagen, wurden gleich Aktenordnerweise zum Container der Firma Rhenus logistics gebracht, ein Angebot der AWG und der Gemeindeverwaltung.

Komplett geschreddert

Die Vernichtung wird gemäß der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes gewährleistet. „Die Unterlagen werden komplett geschreddert“, erklärte Martin Goodall den Ablauf. „Und zwar in Konfettigröße.“ Die Maschinen schaffen auch die Aktenordner, so dass niemand einen Blick hinein werfen kann. Zum Schluss wandern die Kleinstteile in die Verbrennung.

Nach der ersten Stunde am Bauhof war im großen Container etwa ein Kubikmeter weniger Platz. „Das ist noch relativ wenig“, so die Einschätzung des Firmenmitarbeiters. Bürger, bei denen sich die alten Unterlagen stapeln, müssen allerdings noch warten. Die Aktenvernichtungs-Aktion ist erst im nächsten Jahr wieder geplant.

„ »Die Unterlagen werden komplett geschreddert. Und zwar in Konfettigröße.« “ Martin Goodall

Anders beim Schadstoffmobil des Umweltdienstes Lönne in Lippstadt, dass regelmäßig in der Gemeinde und Brock Position bezieht. Und jedes Mal gut mit alten Farben und Lacken, Poolreinigern, Säuren und Laugen „gefüttert“ wird. Auch Batterien und Lösungsmittel dürfen mit zur Endentsorgung, ebenso Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Und so auch wohl fast alles, was Opa über Jahrzehnte in der Garage lagerte, weil „man es bestimmt noch mal brauchen kann“.

Aber das Team in der Annahme arbeitet mit kritischem Auge. Altöl etwa wird angenommen, aber: „Nur im Kanister“, betonte Peter Hartmann. Birgit Pelkmann, die einen größeren Kanister mit dem Fahrrad zum Bauhof transportierte, hatte das Altöl eigentlich vor Ort umfüllen und den leeren Behälter anschließend wieder mitnehmen wollen. Das geht nicht, da sind Peter Hartmann und sein Kollege Christian Happe streng. Da der Kanister aber auf jeden Fall wieder mit soll, packte Birgit Pelkmann ihn wieder in den Fahrradkorb. „Ich werde es zu Hause in einen anderen Kanister umfüllen und dann wiederkommen“, sagte sie. Altöl kann übrigens auch im Geschäft abgegeben werden. Die Einzelhändler sind dazu verpflichtet, es anzunehmen. Wer also neues Öl kauft, kann das alte Öl in maximal der gleichen Menge direkt abgeben.

Köderdose für Silberfische

Eine Köderdose für Silberfische brachte Diana Bussmann zum Schadstoffmobil. „Ich habe erst im Nachhinein gesehen, dass die nicht in den Restmüll darf sondern gesondert entsorgt werden muss“, erklärte sie. Die Dose einfach so in die Tonne zu tun, kam für sie nicht in Frage. „Das schadet ja langfristig dem Grundwasser“, sagte sie. „Jetzt würde ich keine Köderdosen, sondern Klebefallen kaufen“, ist sie sich sicher.

Es gibt übrigens Dinge, die auch das Schadstoffmobil nicht annehmen darf. Waffen und Munition etwa. „Das muss bei der nächsten Polizeibehörde abgegeben werden“, erklärte Peter Hartmann.