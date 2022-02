Am Aschermittwoch online

Die Pandemie macht es den Kulturschaffenden nicht leicht. Auch wenn Veranstaltungen aktuell stattfinden dürften, sorgen hohe Inzidenzwerte und ständig wechselnde Vorgaben für Verunsicherung bei den Besuchern, schreiben die Verantwortlichen des Vereins OK.Ostbevern-Kultur in einer Pressenotiz. Deshalb hat sich der Verein auch in diesem Jahr wieder entschlossen, den Literarischen Aschermittwoch nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen.

Da sich die Erde aber bekanntlich weiterdreht, egal ob ein Virus für Verwirrung sorgt, haben die Verantwortlichen bei OK alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zumindest mit vier kleinen kabarettistischen Beiträgen an Aschermittwoch online gehen zu können. Ab 19.59 Uhr werden diese auf der Homepage des Vereins freigeschaltet werden, kündigt die Gruppe an. Wer an Aschermittwoch um 19.59 Uhr schon was anders vorhaben sollte – kein Problem. Da es sich nicht um einen Live-Stream handelt, werden die Beiträge auch danach noch eine gute Woche auf der Homepage zu finden sein, so die Verantwortlichen.