Am Ende war es einstimmig

Einstimmig hat der Rat den Haushaltsplan für das laufende Jahr genehmigt. Vorausgegangen waren diesem Schritt intensive Haushaltsplanberatungen in den einzelnen Fraktionen und Diskussionen in verschiedenen Ausschüssen. Vier Dutzend Änderungsanträge hatte es von den Fraktionen gegeben.

