Ambrosius-Kindergarten holt den goldenen Pokal

Fairness und der Spaß am Spiel standen beim Fußballturnier der Kindergärten des Familienzentrumverbundes im Vordergrund. Begeisterung für dieses Event herrschte sowohl unter Teilnehmer, wie auch unter Zuschauern, die die Nachwuchskicker ordentlich anfeuerten.

Schon von Weitem war die typische Geräuschkulisse eines Fußballstadions zu hören: Laute Rufe des Jubels kamen vom Bröcker Sportplatz. Beim Turnier des Familienzentrums am Samstag herrschte pure Begeisterung. Vier Kindergärten kamen zusammen, um mit Fairness und einer guten Portion Ehrgeiz um die begehrten Pokale zu kicken. Zwei Kindergärten des Familienzentrums fehlten – sie hatten keine Mannschaften stellen können.

Familien feuern die kleinen Spieler an

Alle drei bis vier Jahre findet das Turnier Kinder gegen Kinder, Erwachsene gegen Erwachsene statt. Und das vor einem großen Publikum, denn viele Familien hatten es sich auf dem Grün gemütlich gemacht. Manche hielten große Banner in den Händen, andere schlugen zum Anfeuern die Trommel oder taten es mit Pompons den Cheerleadern gleich.

Mit voller Energie, aber noch ohne strategisches Spiel waren die Kleinen dabei. „Diesem Pulk, der hinter dem Ball herläuft, zuzusehen ist einfach nur herrlich“, freute sich Anne Brandes. Sie feuerte ihre Enkelkinder Henri und Frieda an, die sich ebenfalls unter den Juniorkickern tummelten.

„ Die Kinder geben alles, das ist richtig irre. “ Petra Ohlbrock

„Die Kinder geben alles, das ist richtig irre“, war Petra Ohlbrock begeistert. „Sie wachsen dabei über sich hinaus“, sagte die Leiterin der Zauberburg. Sie bewunderte den Zusammenhalt der Mannschaften. „Das ist eine tolle Stimmung“, sagte sie. „Die Kinder gehen sich nicht fies an, egal wie sie spielen.“ Dem stimmte Leo Middelmann, Leiter des Ambrosius-Kindergartens, zu: „Fairness und Spiel stehen hier im Vordergrund“, sagte er. Der Fairness kam zugute, dass man neutrale Schiedsrichter aus umliegenden Gemeinden „engagieren“ konnte.

Auch die Erwachsenen bekommen eine Chance

Die erwachsenen Kicker kämpften mit härteren Bandagen. Blaue Flecken? Rückenschmerzen? Egal, Hauptsache der Ball ging ins Tor. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde alle Kraft für den Sieg investiert. Investiert hatte der eine oder andere auch extra in neue Fußballschuhe, wie Petra Ohlbrock erfahren hatte. Die Einsatzbereitschaft der Erwachsenen, ob Kicker oder Zuschauer, begeisterte die Pädagogin. „Sie brennen für ihre Einrichtung, für ihre Mannschaft“, freute sie sich über das Miteinander auf dem Platz.

Aufregung herrschte dann am Nachmittag bei der Preisverleihung. Den Goldpokal konnten die Kinder des Ambrosius-Kindergartens mit in ihre Einrichtung nehmen, Silber erreichte die Outlaw-Kita Bahnhofstraße und Bronze ging an die Zauberburg, die sich somit vom Goldpokal des letzten Turniers trennen musste. Die Mädchen und Jungen des St.-Josef-Kindergartens kamen auf Platz vier.

Erfolgreich waren auch die Erwachsenen der Zauberburg, denn sie gewannen das Turnier der Eltern. Auf dem zweite Siegertreppchen landeten die „Großen“ des Am­brosius-Kindergartens, und über den Pokal in Bronze konnten sich die Erwachsenen des St.-Josef-Kindergartens freuen. Platz vier ging an die Outlaw-Kita Bahnhofstraße.