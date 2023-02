An  Friedenskette teilnehmen

Der Vorstand der Ostbeverner Sozialdemokraten traf sich zur ersten Sitzung des laufenden Jahres. Mit Blick auf die Europawahlen im nächsten Jahr wird am 5. Juni eine Kreisdelegiertenkonferenz zur Europawahl stattfinden, und zwar – wie der Ortsvereinsvorsitzende Willy Ludwig berichtete – in Ostbevern. „Wir freuen uns, Gastgeber für diese wichtige, überörtliche Veranstaltung sein zu dürfen“, so Ludwig. Zentrales weiteres Thema war die Gestaltung des Jahresprogramms. Hier stand selbstverständlich die Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten im Mittelpunkt, denn die Ostbeverner SPD feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen.

Abschließend befasste sich der Vorstand mit der für den 24. Februar geplanten Menschenkette vom Friedenssaal Osnabrück zum Friedenssaal Münster. Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Daran wollen die Veranstalter erinnern und ein Zeichen für den Frieden setzen. Der Vorstand war sich einig, die Aktion zu unterstützen und ruft alle Bürgerinnen und Bürger Ostbeverns sowie Institutionen auf, sich daran zu beteiligen und damit ein Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit in Europa und der Welt zu setzen. Für die Bürgerinnen und Bürger Ostbeverns sind die Abschnitte 20/21 (Schmedehausen, Postdamm) vorgesehen. Es können sich aus den Organisationen Gruppen mit Angabe der Personenzahl aber natürlich auch Einzelpersonen anmelden. Anmelden kann man sich auf der Homepage: Friedenskette23.de