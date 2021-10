Andreas Kampelmann wiedergewählt

In zügigen Schritten brachten die Schützen Brock-Nord ihre Jahreshauptversammlung über die Bühne. In der Scheune auf dem Hof Raufhake kamen der Vorstand und interessierte Mitglieder zusammen, um sich über Aktuelles zu informieren und das neue Schützenjahr in den Blick zu nehmen.

Andreas Kampelmann hieß als erster Vorsitzender alle willkommen, bevor Marion Wonnemann ihrer Aufgabe als Schriftführerin nachkam und einen Rückblick auf die letzten zwei Jahre gab. „Im Grunde ist ja alles ausgefallen“, bedauerte sie, dass die Corona-Pandemie die letzten zwei Schützenjahre beinahe brachliegen ließ. Die Fahrradtour, die vor Kurzem stattfand, sei aber mit über 50 Teilnehmern sehr gut angenommen worden. Sie gehe davon aus, dass die Pandemie dem Schützenwesen Brock-Nord nicht dauerhaft geschadet habe und man alle Mitglieder wieder mitnehmen könne.

Ein neues Mitglied im Vorstand

Dass das Schützenleben wieder in Schwung kommen soll, da sind sich die Schützen Brock-Nord wohl einig. „Wir hoffen, dass wir am Wochenende 9. und 10. Juli nächsten Jahres alle Interessierten zum nächsten Schützenfest begrüßen dürfen“, sagte Ludger Deppe, der als Schießwart schon viele Aspiranten auf den Königsthron erwartet.

Eine Satzungsänderung stand auf der Tagesordnung: Der Turnus für Wahlen wurde von sechs auf vier Jahre gekürzt. Ein neues Mitglied konnte im Vorstand begrüßt werden, denn Marius Recker übernahm den Posten als zweiter Kassierer von Sonja Köckemann. Über Wiederwahl freuten sich Andreas Kampelmann als erster Vorsitzender, Markus Rembrink als erster Kassierer sowie die erste Schriftführerin Marion Wonnemann.

Zum Vorstand gehören außerdem Antonius Spahn als zweiter Vorsitzender, Lukas Antemann als Feldwebel, Dominik Rotthowe als Hauptmeister, Reinhard Schlagheck als Adjutant, Maria Jäger als zweite Schriftführerin, Ludger Deppe als Schießwart und Oberst Jens Aufderhaar.