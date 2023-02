Anerkennung für Einsatz in der Aus- und Weiterbildung

Christoph Niehoff aus Ostbevern ist mit der Ehrennadel in Silber der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ausgezeichnet worden.

IHK-Vollversammlungsmitglied Dr. Silke Huster aus Warendorf (l.) und IHK-Vizepräsidentin Melanie Baum überreichten silberne IHK-Ehrennadel an (v.l.) Carsten Reichel, Christian Kriegers, Christoph Niehoff, Frank Westarp, Anja Geisler, Johannes Gatzemeier und Markus Döhring.

Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sind 140 Prüferinnen und Prüfer aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region mit der Ehrennadel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ausgezeichnet worden – darunter elf aus dem Kreis Warendorf. Unter ihnen auch Christoph Niehoff aus Ostbevern, der die Ehrennadel in Silber erhielt.

Ehrung im GOP Varieté-Theater in Münster

Fast 100 Prüferinnen und Prüfer nahmen bei der IHK-Ehrung im GOP Varieté-Theater in Münster die Auszeichnung persönlich entgegen. Insgesamt verlieh die IHK Nord Westfalen 29 goldene Ehrennadeln für mehr als 30-jährige und 111 silberne Ehrennadeln für mehr als 20-jährige Tätigkeit in IHK-Prüfungsausschüssen.

„ Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sichern die Prüferinnen und Prüfer die Qualität der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. “ Melanie Baum

IHK-Vizepräsidentin Melanie Baum unterstrich die Bedeutung der ehrenamtlichen Prüfertätigkeit für das Berufsbildungssystem. „Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sichern die Prüferinnen und Prüfer die Qualität der betrieblichen Aus- und Weiterbildung“, so die Unternehmerin aus Marl. Sie seien Garanten dafür, dass „IHK-geprüft“ ein Prädikat sei, dem die Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung vertrauen könnten.

20.000 schriftliche und praktische Prüfungsarbeiten

Fast 3500 Unternehmerinnen und Unternehmer, Fachkräfte, Lehrkräfte von Berufskollegs sowie Vertreter von Gewerkschaften sind in den rund 330 Prüfungsausschüssen der IHK Nord Westfalen derzeit ehrenamtlich tätig. Jedes Jahr bewerten sie über 20.000 schriftliche und praktische Prüfungsarbeiten von Aus- und Fortbildungsabsolventen. Baum: „Sie sind es, die sicherstellen, dass unsere Industriemechaniker, Fachinformatiker, Köche, Fachwirte, Industriemeister oder Betriebswirte das wissen und anwenden, was in der Praxis des Berufsalltags relevant ist.“

„ Ehrenamtliche Arbeit ist Ausdruck gelebter Solidarität für die Gemeinschaft, von Handlungswillen und der Fähigkeit zur Selbstorganisation. “ Melanie Baum

Die Prüferinnen und Prüfer bezeichnete die IHK-Vizepräsidentin als „engagierte Vorbilder“. Denn das Ehrenamt sei weit mehr als nur eine Aufgabe. „Ehrenamtliche Arbeit ist Ausdruck gelebter Solidarität für die Gemeinschaft, von Handlungswillen und der Fähigkeit zur Selbstorganisation“, so Baum. Ausdrücklich dankte sie den Unternehmensleitungen und den Berufskollegs, die den Einsatz der Prüfer durch die Freistellung von betrieblichen und schulischen Aufgaben unterstützen.