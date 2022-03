Angeklagter kommt ohne Beistand: Sitzung ausgesetzt

Weil er am Nachmittag des 16. Januar vergangenen Jahres im Bereich des Bahnhofs Ostbevern-Brock über die Gleise gegangen, damit Menschen in einer Regionalbahn in Gefahr gebracht und im Anschluss einen Bundespolizisten beleidigt und Widerstand geleistet haben soll, musste sich am Dienstag ein 45-Jähriger vor dem Amtsgericht Warendorf verantworten.

Der in einer pflegerischen Einrichtung untergebrachte Angeklagte erschien ohne seine Betreuerin oder einen rechtlichen Beistand. Ein Umstand, der zu einem schnellen Ende der Verhandlung führte. „Ich habe den Eindruck, dass wir eine Pflichtverteidigung brauchen“, machte der Richter deutlich.

Das Geschehen

Die Regionalbahn war laut Anklage mit Tempo 40 unterwegs und 20 Meter vor dem 45-Jährigen zum Stehen gekommen. „Ich bin, wo ich den Zug bemerkt habe, von den Gleisen runtergegangen“, sagte der Angeklagte. Der Zugführer habe ihm signalisiert, er könne in den Zug einsteigen. Doch da er kein Geld für ein Ticket gehabt habe, habe er dies abgelehnt. Da die herbeigerufenen Bundespolizisten lange mit dem Zugführer geredet und er nur herumgestanden habe, habe er gedacht, gehen zu können. Irgendwann sei er dann in Münster im Gewahrsam gelandet. Ursprünglich habe er in einem Zug im Hauptbahnhof Münster übernachten wollen, was am Reinigungspersonal gescheitert sei. Kurz danach habe er vor „Menschen mit Giftspritzen“ fliehen müssen und habe sich verlaufen, berichtet er verwirrt. Später habe er sich bereits in Paderborn gewähnt. Angesichts dieser Einlassungen wurden der geladene Zugführer und ein Bundespolizist nicht mehr gehört, das Verfahren wurde zunächst ausgesetzt.