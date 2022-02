Anmeldung nur per Post

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Anmeldungen für die künftigen fünften Jahrgänge an der Josef-Annegarn-Schule ausschließlich auf dem postalischen Wege statt. Den dafür auszufüllenden Aufnahmeantrag stellt die Schule auf ihrer Homepage bereit. Auf Anfrage werden die Unterlagen aber auch per Post an die betreffenden Eltern geschickt, heißt es von der Schule. Eine elektronische Übermittlung wird es nicht geben. Die Unterlagen müssen bis zu den offiziellen Anmeldetagen am 16. und 17. Februar in der Schule eingegangen sein. Sollten Eltern noch Beratungsbedarf haben, können persönliche Gespräche unter

0 25 32/95 64 10 vereinbart werden.