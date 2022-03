Anpassung des Regionalplans ist auf der Zielgeraden

In jeder Kommune werden Flächen für unterschiedliche Zwecke bereitgestellt: Wohnungsbau, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Energiegewinnung. Diese Flächennutzungen kann eine Gemeinde wie Ostbevern aber nicht selbstständig für sich festlegen, sondern sie müssen abgestimmt auf den übergeordneten Regionalplan sein.

Der derzeit gültige Regionalplan ist seit 2014 in Kraft und basiert noch auf dem gerade für ländliche Regionen einengenderen Landesentwicklungsplan der rot-grünen NRW-Vorgängerregierung. Aufgrund zahlreicher Eingaben aus dem ländlichen Raum – gerade auch zu den Entwicklungsmöglichkeiten der Ortschaften mit weniger als 2000 Einwohnern – und aus der Wirtschaft hat auch die CDU-Regionalratsfraktion auf Änderungen mit hingewirkt, die durch die jetzt regierende CDU-FDP-Landesregierung in einem überarbeiteten Landentwicklungsplan ihren Niederschlag finden. Als Folge wird derzeit der für das Münsterland wirksame Regionalplan angepasst. Zuständig dafür sind Bezirksregierung und Regionalrat in Münster, die die unterschiedlichen Flächenansprüche und Interessen an den Raum koordinieren und zusammenbringen.

Unter anderem über den aktuellen Stand des Verfahrens berichtete jetzt Guido Gutsche in der CDU-Fraktion Ostbevern. Gutsche ist Mitglied des Regionalrates Münsterland, Vorsitzender der CDU-Regionalratsfraktion und Vorsitzender der Planungskommission.

Das komplexe mehrjährige Anpassungsverfahren, das zu mehr Schnelligkeit und Flexibilität für Kommunen und Firmen führen soll, befinde sich im Endspurt. Für Juni 2022 sei der Aufstellungsbeschluss geplant, dann gehe es in das Beteiligungsverfahren. Hier werden kommunale Mandatsträger, politische Gremien, Träger öffentlicher Belange, Verbände und die Bürgerschaft die Möglichkeit erhalten, zu den Plänen Stellung zu nehmen. Guido Gutsche sprach die Empfehlung für die kommunalen Entscheidungsträger aus, sich frühzeitig mit den neuen Regelungen und Flächenplanungen zu beschäftigen. Diese hätten schließlich maßgeblichen Einfluss auf die weiteren Ortsentwicklungen. Hier seien die Räte in ihrer Zuständigkeit gefragt.