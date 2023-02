Der "Literarische Aschermittwoch" des Vereins OK.OstbevernKultur findet ausnahmsweise an einem Freitag statt. Nämlich am 24. Februar. Zu hausgemachtem Kabarett wird um 19.59 Uhr in die Aula der Josef-Annegarn-Schule eingeladen.

Wenn der Aschermittwoch plötzlich am Freitag stattfindet, dann kann es nur der „Literarische Aschermittwoch“, des Vereins OK.OstbevernKultur sein. Zu hausgemachtem Kabarett lädt der Verein nämlich am kommenden Freitag (24. Februar) um 19.59 Uhr in die Aula der Josef-Annegarn-Schule ein. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich die Akteure, nun endlich wieder live vor Publikum spielen zu können.

Buntes Programm mit politischen und kulturellen Spitzen

„Aus organisatorischen Gründen findet der ,Literarische Aschermittwoch' allerdings nicht wie gewohnt am Mittwoch statt – wie am angesichts des Veranstaltungs-Titels ja auch grundsätzlich vermuten könnten – sondern am Freitag darauf“, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen zur Erklärung des außergewöhnlichen Termins. Aber abgesehen vom anderen Tag und der neuen Spielstätte bleibt alles andere beim Alten, versprechen die Initiatoren. So dürfen sich die Freunde des guten Kabaretts neben dem obligatorischen Jahresrückblick auch wieder auf ein buntes Programm mit politischen und kulturellen Spitzen aus Ostbevern, Deutschland und der ganzen Welt freuen, verspricht OstbevernKultur in einer Presseankündigung.

Second-Last-Generation und mit ganz viel Future on Friday

Gewohnt bissig und up to date präsentiert sich der „Literarische Aschermittwoch“ dabei heuer als ein Programm für die „Second-Last-Generation und mit ganz viel Future on Friday“. Dabei sind die Protagonisten natürlich weit ab vom Mainstream, dafür aber mit 100 Prozent Political Correctness. Das Ganze selbstverständlich gendergerecht – und garantiert frei von Anglizismen, so die Kulturschaffenden weiter.

Und wie es sich für eine Aschermittwoch-Veranstaltung gehört, darf natürlich auch zünftige Blasmusik nicht fehlen. Deshalb freuen sich die Organisatoren von OstbevernKultur, dass der Musikverein Ostbevern sein Kommen nicht nur zugesagt hat, sondern in diesem Jahr auch beweisen will, dass er, egal welcher Wochentag auf dem Kalenderblatt steht, den Saal zum Kochen bringen kann.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 11,11 Euro und sind in der Buchhandlung Düring erhältlich. An der Abendkasse gibt es die Karten (soweit noch verfügbar) für 13,13 Euro. Schüler und Studenten zahlen jeweils die Hälfte. Karten-Reservierungen sind über die Bestellfunktion auf der Homepage oder per Mail an info@ostbevernkultur.de möglich.