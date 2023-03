Auf den Plätzen der Abgeordneten gesessen

Schüler der JAS in Düsseldorf

Den Düsseldorfer Landtag besuchte jetzt die neunte Jahrgangsstufe der Josef-Annegarn-Schule bei strahlendem Sonnenschein. Den Schülerinnen und Schülern wurde in einer einstündigen Informationsveranstaltung im Plenarsaal die parlamentarische Arbeit des Parlaments nahegebracht. Danach ging es zu einer Stärkung in die Kantine. Im Anschluss trat man mit vielen Eindrücken im Gepäck den Heimweg an.