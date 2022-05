Die Amerikanerin Mary Sherman war jetzt zu Gast im Heimathaus – unterwegs auf den Spuren ihrer Vorfahren, die 1835 aus Ostbevern in die Vereinigten Staaten ausgewandert waren.

Werner (l.) und Ute Schubert (r.) waren zusammen mit Mary Sherman auf der Suche nach ihren Vorfahren. Der in Ostbevern geborene Joann Herman Heinrich Wilhelm Schürmann ist ein direkter Vorfahre der Amerikanerin. 1854 heiratete er in Fort Loramie die aus Belgien ausgewanderte Maria Hummer. Joann Schürmanns Vater, Joan Wilhelm Sudhues, genannt Schürmann, stellte 1835 den Antrag zur Auswanderung (Foto unten).

Werner und Ute Schubert sitzen mit Mary Sherman aus den Vereinigten Staaten am Tisch im Heimathaus und plaudern. Die drei wirken vertraut miteinander. Denn gleich mehrere Tage verbrachte die Amerikanerin in der Bevergemeinde, um sich auf die Suche nach Spuren ihrer Vorfahren zu machen. Die sind nämlich 1835 aus Ostbevern in die USA ausgewandert.