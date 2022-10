Auf zum „Sauerkrautdenkmal“

Am Sonntag (23. Oktober) lädt Ostbevern Touristik zu einer dreistündigen Wanderung im Kattmannskamp am nördlichen Rand der Gemeinde Ostbevern ein.

Nicht nur die Besonderheiten der Natur, auch Historisches gibt es hier zu entdecken. So hören die Teilnehmer, was es mit dessen merkwürdigem Titel auf sich hat und besuchen das „Sauerkrautdenkmal“. An dieser historischen Stelle wurde eine Denkmal für 82 junge Ladbergener errichtet, die sich von hier aus auf den Weg zur Garnison in Warendorf machten und in den Deutsch-Französischen Krieg zogen.

Treffen ist um 13 Uhr am Wanderparkplatz Kattmannskamp. Die fünf Euro Gebühr können vor Ort bezahlt werden, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Festes Schuhwerk wird empfohlen.