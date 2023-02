Aufgeben ist keine Option

Seit einem Jahr bietet Philipp Hagehülsmann in Ostbevern eine Selbsthilfegruppe für Suchterkrankte an. Keine leichte Aufgabe, aber aufgeben ist für ihn keine Option.

„Es ist zäh“, räumt Philipp Hagehülsmann ein. Ein Grund aufzugeben? „Auf keinen Fall. Ich muss am Ball bleiben“, sagt er. Seit bald einem Jahr bietet der Ostbeverner eine Selbsthilfegruppe für Suchtkranke an. Jeden Mittwoch trifft sich diese Gruppe in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße und dafür ist Philipp Hagehülsmann sehr dankbar.