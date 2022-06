Auftakt bei schönstem Sommerwetter

Eine stimmungsvolle Atmosphäre herrschte zum Auftakt des Sommersandkastens am Donnerstag auf dem Kirchplatz. Weil das Wetter mitspielte, kamen viele Besucher: am Nachmittag vor allem viele Familien mit Kindern. Mit Entspannung, vielen Gesprächen, Cocktails, leckeren Speisen und erfrischenden Getränken gestalteten die Besucherinnen und Besucher den Aufenthalt auf der hübsch angelegten „karibischen Wohlfühloase“ im Schatten der Ambrosiuskirche. Der Alleinunterhalter Martin Rosskopp sorgte am Akkordeon mit seinen stimmungsvollen Kinderliedern für den musikalischen Rahmen. So genossen die Besucherinnen und Besucher die Zeit auf den zahlreich bereitgestellten Liegestühlen. Kinder konnten mit den Füßen im Sand entspannen, sich auf einer Rutsche und auf einer Hüpfburg austoben. Höhepunkt für die Kinder war sicherlich der Besuch von Pippi Langstrumpf und Annika, die mit Ponys vom Ponyhof Olgemöller zum Sommersandkasten gekommen waren. Finja Haverkamp, Elina Olgemöller und Pia Wennemann saßen entsprechend angezogen auf ihren Vierbeinern. Martin Rosskopp spielte dazu die Erkennungsmelodie. Christina Schafberg und Kirstin Fögeling betreuten diese Veranstaltung. Sie freuten sich auch über den Besuch einer Offiziersklasse, die ihr Wiedersehen dieses Mal in Ostbevern feierte. Die 15 Offiziere der Luftwaffe, die aus allen Teilen Deutschlands angereist waren, hatten sich vor 42 Jahren bei einer zweijährigen Ausbildung in Iserlohn kennengelernt und sind seitdem untrennbar. Am Abend sorgte ein DJ für Tanz- und Unterhaltungsmusik. Bis zum 4. August lädt Ostbevern-Touristik und „Marjestics“ American Diner alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu diesen karibischen Donnerstagen auf den Kirchplatz ein.

Foto: Bernd Pohlkamp