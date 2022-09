Ausbesserung der Wirtschaftswege

Wie in jedem Sommer, sind die Mitarbeiter des Ostbeverner Bauhofes auf den Wirtschaftswegen mit einem Reparaturzug unterwegs, um die Oberflächen auszubessern.

Derzeit werden in den Bauerschaften Ostbeverns besonders schadhafte Wirtschaftswege ausgebessert und mit einer Splittschicht versehen.

Es ist schon ein gewohntes Bild, wenn im Sommer auf den Wirtschaftswegen der Reparaturzug unterwegs ist. Und so werden die Mitarbeiter des Bauhofes auch in diesen Wochen im Rahmen der Oberflächensanierung von Straßen und Wegen im Ostbeverner Gemeindegebiet in den Bauerschaften mit dem Sattelzug unterwegs sein.

Der Reparaturzug trägt in einem Arbeitsgang Emulsion und Splitt auf, um die Masse anschließend direkt anzuwalzen.

„Die Sanierungsmaßnahmen sind mit zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Wirtschaftswegen verbunden“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung, die dafür um Verständnis bittet. Bereits seit dem vergangenen Montag werden die Arbeiten durchgeführt. Voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche sollen sie dann abgeschlossen werden.