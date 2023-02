Ausdruck von Sehnsucht nach Frieden

Es war ein Gottesdienst, der wohl jeden der weit über 200 Teilnehmer und Besucher ergriff. Mit dem ökumenischen Friedensgebet, zu dem neben dem Männergesangverein auch die Starlights und ein Ensemble des Musikvereins in die Ambrosius-Kirche eingeladen hatte, sorgten die Organisatoren für eine besinnliche Stunde, in der die Hoffnung auf ein friedliches und baldiges Kriegsende vordergründig war.

Das „Lied vom Nicht-Verstehen“

Schon der Auftakt des Männergesangsvereins war berührend: Mit dem Text des „Liedes vom Nicht-Verstehen“ konnten sich vermutlich alle Zuhörer identifizieren.

„ Die Gedanken Gottes sind die des Friedens und nicht des Leides. “ Pfarrer Sacha Sommershof

„Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und die, die aus dem Land fliehen mussten“, begann Pfarrer Egbert Bessen die Andacht, die anlässlich des Jahrestages der Invasion Russlands auf die Ukraine veranstaltet wurde.

Den gesanglich ausgesprochenen Wunsch der Starlights, „Friede soll mit euch sein“, griffen die Lektorinnen Helga Meyer und Luise Rotthowe in ihren Ansprachen aus.

An die „Hoffnungsgemeinde“ richtete sich Sacha Sommershof in seiner Ansprache. „Die Gedanken Gottes sind die des Friedens und nicht des Leides“, sagte der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde. Man erlebe, wie zerbrechlich der Frieden sei. „Ist es eine Wirklichkeit, an die man sich gewöhnt hat“, fragte er. Die Gedanken des Friedens seien gleichzeitig auch Wege zum Frieden. Diesen solle man folgen, „damit wir zu Friedensstiftern werden“, so Sommershof.

Brennende Teelichter vor dem Altar

Gänsehaut pur stellte sich beim Lied „Hevenu shalom alechem“ ein, bei dem die MGV-Sänger durch die beeindruckende Stimme von Olga Konshena begleitet wurden. Starke Gefühle machten sich dabei wohl bei den Zuhörern, unter denen sich auch viele ausländische Mitbürger befanden, breit. Wen wunderte es da, dass nahezu alle Besucher der Einladung folgten, ein brennendes Teelicht auf eine Weltkarte vor dem Altar zu stellen.

Sehr ergreifend waren gegen Ende der Andacht einige ukrainische Lieder, gesungen von Tetiana Lysiuk. So mochte die „Hoffnungsgemeinde“ wohl mit einem starken Gemeinschaftsgefühl und sehnsuchtsvollen Gedanken nach Frieden nach Hause gegangen sein.