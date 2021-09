Ausgebremste Radfahrer

Mit dem Fahrrad ist das Queren der Verkehrsinsel an der Hauptstraße kein Problem. Für Lastenräder reicht der Platz nicht aus. Umlaufsperren sind für diese Räder ebenso ein Hindernis. Ob alternativ Poller an einigen Stellen ausreichen könnten, gilt es zu klären.

„Wir müssen Mobilität neu denken“, sagte Werner Stratmann (Grüne) jüngst im Umwelt- und Planungsausschuss. Der Grund? Die Fraktion der Grünen hatte einen Antrag gestellt, die in Ostbevern vorhandenen Umlaufsperren fahrradfreundlicher zu gestalten oder sogar – wenn möglich – zu entfernen.

Bei Umlaufsperren – auch Drängelgitter genannt – werden auf Radwegen errichtet, um Radfahrer vor Kreuzungen, unübersichtlichen Stellen und in Gefällestrecken zum Absteigen zu zwingen, um so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Problem an dieser Stelle: Die Zahl der Lastenfahrräder, wie die Fahrräder mit (Kinder-) Anhängern, die in der Bevergemeinde unterwegs sind, steigt. Nicht zuletzt durch die bereits mehrfach über den Klimafond erfolgte Förderung der Zwei- und Dreiräder. Durch die entsprechend größeren Maße der Räder sei es jedoch schwierig – in Teilen sogar nicht möglich – die im Ort installierten Umlaufsperren zu passieren, berichtet Werner Stratmann. Das wiederum mache eine schnelle Mobilität mitunter zur Geduldsprobe, heißt es in der Begründung des Antrages der Grünen. So würden oftmals eigentlich schnellere Fahrradrouten gemieden.

Querbügel oder Umlaufsperren

Einen Lösungsvorschlag hat die Fraktion ebenso parat: So könne man das Problem beispielsweise mit nur einem Querbügel oder schräg installierten Umlaufsperren beheben. Gleichwohl verloren die Grünen die Verkehrssicherheit für Kinder – beispielsweise auf den Schulwegen – nicht aus den Augen. „Da braucht man eine andere Lösung“, sagte Stratmann mit Blick auf den Hanfgarten. „Man muss den Autoverkehr an den Schulen so einschränken, dass man auf die Umlaufsperren verzichten kann“, schlug er vor.

In diesem Zusammenhang sprach Florian König (FDP) noch einmal die schon so oft geführte Diskussion um den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Johannes-Poggenburg-Straße an. Denn auch hier stellt sich ein Problem für Lastenräder sowie Fahrräder mit Anhängern, denn die passen nicht auf die Verkehrsinsel. „Wir müssen den Autofahrern Einhalt gebieten“, so König.

Zustimmung gab es von Katharina Weixler (SPD). „Auf der Insel muss ich das Fahrrad quer stellen, um mit dem Anhänger draufzupassen“, berichtete sie aus eigener Erfahrung. Auch die Umlaufsperren seien für sie schon mehrfach zur wirklichen Sperre geworden. „Einmal bin ich sogar stecken geblieben“, berichtet sie weiter.

„Ich kann dem grundsätzlich folgen“, äußerte sich Bürgermeister Karl Piochowiak zu der Diskussion. Gab allerdings zu bedenken, dass es bereits 2010 eine ähnliche Diskussion gegeben habe. 70 Umlaufsperren habe es damals in der Bevergemeinde gegeben, habe seine Recherche in alten Unterlagen ergeben. Hans-Heinrich Witt schätzt die Zahl der heute noch vorhandenen dagegen auf gut 40 solcher Sperrbügel. Schon in der Diskussion damals habe es verschiedene Positionen gegeben, und es sei im Einzelfall nicht immer einfach zu entscheiden, so der Bürgermeister. Zumal es seinerzeit „mal so und mal so“ entschieden worden sei, wobei sich der Rat diese Entscheidungen vorbehalten habe. Auch bei Anwohnern sei das Stimmungsbild selten einheitlich: „Die einen wollen das, die anderen nicht“, sagte er weiter und machte damit deutlich, dass eine ganzheitliche Überarbeitung nicht ganz einfach werden würde.

Nachvollziehbar fand Wolfgang Weglage (CDU) die Einschätzungen seiner Ausschusskollegen, schlug aber vor, die Sache ganzheitlich zu betrachten. So konnten sich die Ausschussmitglieder schlussendlich einstimmig darauf verständigen, dass die Verwaltung beauftrag werden soll, die Umlaufsperren fahrradfreundlich zu gestalten und in das zu erstellende Mobilitätskonzept einzuarbeiten.