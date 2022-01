Ausgleichsflächen dringend gesucht

Mitten in der Münsterländer Parklandschaft, umgeben von viel Grün, liegt Ostbevern. Aber die Gemeinde wächst und trotz der ländlichen Lage fehlt es an Ausgleichsflächen für Bau- und Gewerbegebiete.

Die Gemeinde Ostbevern wächst. Und das zuletzt in einem rasanten Tempo. Gut für Häuslebauer und Gewerbebetriebe, wenn neue Flächen zur Verfügung gestellt werden können. Schlecht, wenn es für diese Areale nicht genügend Ausgleichsflächen gibt, um die dafür nötigen Ökopunkte zu generieren. Bereits im vergangenen Jahr stand das Thema Ökopunkte mehrfach auf der Tagesordnung im Umwelt- und Planungsausschuss (UPA).

Ausführlicher Sachstandsbericht gefordert

Wirklich befriedigend ist das Thema in den Augen der CDU allerdings noch nicht abgearbeitet. So beantragte die Fraktion zur jüngsten Sitzung des Gremiums einen ausführlichen Sachstandsbericht. Denn – das Thema sei zuletzt in der Sitzung des UPA am 31. August vergangenen Jahres behandelt worden – und endete mit dem Satz: „Die Zuordnung der weiteren Planverfahren wird nach Auswertung der vorliegenden Planungen neuer Ausgleichskonten beziehungsweise Angebote externer Investoren in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.“ Seit dem seien nun fast fünf Monate vergangen, moniert die CDU in ihrem Antrag. Musste das aber selber revidieren, da es noch in der November-Sitzung einen weiteren Sachstandsbericht der Verwaltung gab. Dennoch seien seitdem wieder fast drei Monate vergangen, so Andre Große Hokamp. „Wir werden von den Leuten, die bauen wollen, angesprochen“, nannte er den Grund, weshalb das Thema für die Fraktion dringlich ist.

Das Problem: „Nicht bauen zu können, beziehungsweise verwaltungsseitig Grundstücke nicht vermarkten zu können, bedeutet insbesondere einen hohen volkswirtschaftlichen Schaden hinnehmen zu müssen“, schrieben die Fraktionschefs der Christdemokraten Wolfgang Weglage und Michael Füssel bereits in ihrem Antrag.

„Sie haben darauf gesetzt, nach der bereits 2020 erfolgten Offenlegung mit dem Bauen beginnen zu können. Jetzt sind die Erschließungsstraßen soweit hergestellt, doch das Baurecht wurde immer noch nicht ausgesprochen, da die erforderlichen Ausgleichsflächen nicht ausgewiesen werden können“, formulierten die Christdemokraten weiter. Das habe wiederum zur Folge, dass Investoren, die bereits Grundstücke erworben und hohe Kosten in geplante Bauprojekte gesteckt hätten, nicht starten könnten.

Auch die SPD war mit der Situation nicht glücklich: „Wir haben den Eindruck, dass unsere Bedenken und Wünsche das ganze Jahr nicht ernstgenommen wurden“, sagte die neue Fraktionschefin Jutta Drilling-Kleihauer. Und erkundigte sich sogleich nach der Ausgleichsfläche „Blanke Wasser“. Man stehe mit dem Pächter in Kontakt, und nach derzeitigem Stand sehe es so aus, als könne man im kommenden Sommer mit der Maßnahme beginnen, so Hans-Heinrich Witt. Aber „da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagte der Fachbereichsleiter deutlich, denn Kauf breche nicht Miete oder wie in diesem Falle Pacht. Was sonstige Flächen betrifft, hatte Witt bereits in der August-Sitzung darauf hingewiesen, dass man verwaltungsseitig auf der Suche nach entsprechenden Flächen sei.

Hohe Dringlichkeit

Dass es sich hierbei um ein besonders sensibles Thema handelt, darauf wies Bürgermeister Karl Piochowiak noch einmal deutlich hin: „Wir können nicht öffentlich über Flächen diskutieren, die uns nicht gehören.“ Es gebe zwar Hinweise auf Flächen, aber man wisse ja nicht sofort, ob dafür überhaupt die Bereitschaft zur Veräußerung bestehe. Manchmal bestünde auch die Möglichkeit eines Tausches, und dann werde es ganz schwierig, denn „solche Gespräche ziehen sich“. Dass die Sache dringlich ist, daraus macht allerdings auch der Verwaltungschef kein Geheimnis.

Nach einigem Hin und Her waren sich die Kommunalpolitiker aber einig: „Wir haben ein Problem, und das müssen wir gemeinsam lösen“, so Wolfgang Weglage (CDU). Und Hugo Bäumer (FDP) ergänzte: „Die Leute in Ostbevern werden nervös. Wir müssen das gemeinschaftlich vorantreiben und nicht gegenseitig auf uns einschimpfen.“