Auswanderer und historische Fotos

Der Heimatverein Ostbevern lädt am Montag (30. Mai) zur Mitgliederversammlung. Wahlen und Berichten sollen nur am Rande vorkommen. Vielmehr geht es um die Geschichte eines Ostbeverner Auswanderers und historische Fotos.

Der Heimatverein lädt seine Mitglieder am Montag (30. Mai) um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Heimathaus ein.

Es ist die erste seit Beginn der Pandemie. Auf dem Programm stehen die üblichen Berichterstattungen. Laut dem Vorsitzenden Franz-Josef Elberich wird dieser Punkt aufgrund der vielen ausgefallen Termine aber nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Dann seien laut einer Pressemitteilung satzungsgemäß der Beirat und der Vorstand des Vereins zu wählen. Dieser sei dafür verantwortlich, ein anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen.

Direkt nach dem offiziellen Teil stellt Werner Schubert ein kleines Notizbuch vor, das er in zeitaufwendiger Arbeit entziffert hat. Die Aufzeichnungen aus den Jahren 1750 bis 1879 beginnen noch in Ostbevern. Danach habe wohl ein Auswanderer das Büchlein mit nach Amerika genommen, dort wurde es weiter genutzt.

Fotos sollen Erinnerung anregen

Klaus Brandes wird in einer Bilderschau Fotos von Aloys Pohlmann zeigen, die in dem im Herbst des vergangenen Jahres von ihm erstellten Buch „Mein Ostbevern“ nicht berücksichtigt werden konnten. Brandes habe mit Pohlmann abgesprochen, dass die Fotos in diesem Rahmen gezeigt werden dürfen. Laut der Mitteilung sei darauf zu hoffen, dass die Heimatfreunde einiges entdecken können, was in der Erinnerung schon verblasst war. Außerdem freuen sich die Organisatoren auf interessante Hinweise und Kommentierungen zu den Fotos. Die Verantwortlichen des Vereins hoffen auf ein volles Haus und interessierte Teilnehmer.