Authentischer Einblick

Die Hilfe bei der beruflichen Orientierung und bei der Berufswahl ist schon lange ein Schwerpunkt an der Josef-Annegarn-Schule. Nachdem corona-bedingt einige Angebote in den letzten Monaten entfallen mussten, konnte jetzt das Projekt „Berufsorientierung auf Augenhöhe“ der IHK wieder in Präsenz durchgeführt werden.

Berufliche Orientierung und schlussendlich die passende Berufswahl – für viele Schülerinnen und Schüler ist das nicht immer klar und vielfach auch kein leichter Weg. Deswegen hat es sich die Josef-Annegarn-Schule schon seit Jahren zur Aufgabe gemacht ihre Schüler frühzeitig und während der gesamten Schullaufbahn bei der Orientierung zu unterstützen. Neben der Berufsorientierungsmesse ziehen sich die Angebote von den Klassen fünf und sechs – in diesen beiden Jahrgangsstufen werden zunächst Berufe kennengelernt – über die Klassen acht und neun, wo neben einer Potenzialanalyse unter anderem Praktika und Betriebsbesichtigungen auf dem Programm stehen, bis zu den Klassen neun und zehn, wo bereits eine Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit und ein Bewerbungstraining stattfinden.

„Berufsorientierung auf Augenhöhe“ – lautete jetzt der Auftrag von vier Auszubildenden, die jüngst die Neuntklässler über Berufswahl, Ausbildung und Betriebe informierten. Diesen Einsatz hatte die IHK Nord Westfalen koordiniert, die mit dem Projekt „Ausbildungsbotschafter“ gemeinsam mit der Handwerkskammer Münster die Berufsorientierung in Schulen unterstützt. „Es geht darum, die Vielfalt betrieblicher Ausbildung in den Blick von Schülern zu rücken, den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern und Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden zu unterstützen“, fasst Silke Deutschmann von der Industrie- und Handelskammer die Ziele zusammen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen traten die Ausbildungsbotschafter in Präsenz mit den Schülern in Kontakt treten. „Es ist toll, nach so langer Zeit wieder im Einsatz zu sein und das Unternehmen und unsere Berufe vorstellen zu dürfen. Das macht Lust auf mehr“, betonte Laura Rehr, angehende Kauffrau für Marketingkommunikation bei der Firma Noltewerk in Greven.

Das für Berufsorientierung zuständige Schulteam bewertet den Präsenzeinsatz der IHK-Ausbildungsbotschafter sehr positiv. „Die Ausbildungsbotschafter sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unserer Berufsorientierung. Die Schüler bekommen durch sie einen authentischen Einblick in die Berufswelt“, so Studien- und Berufswahlkoordinatorin Inga Ashby.

Dazu gehört auch, dass den Ausbildungsbotschaftern Fragen gestellt werden können, die man als Schüler einem potenziellen Chef eher ungern stellt – etwa nach Gehalt und Freizeit. „Genau darum geht es in unserem Projekt: Wir wollen junge Menschen glaubwürdig darüber informieren, was sie in einer betrieblichen Ausbildung erwartet“, sagt Deutschmann. „Und wer könnte das besser als die Auszubildenden.“



Neben Laura Rehr und Leon Burghardt, der eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei der Firma Noltewerk macht, waren auch noch Vanessa Marainkeviciute, sie ist angehende Friseurin und arbeitet im Salon von Stephan Winkels, sowie Gordon Steinkamp, er erlernt den Beruf des Maurers bei der Firma Averbeck Bau, dabei.

Seit dem Projektstart 2015 haben über 1500 Ausbildungsbotschafter rund 30 000 Schülerinnen und Schüler im IHK-Bezirk Nord Westfalen über Berufswahl, Ausbildungsberufe und -betriebe informiert. Inzwischen unterstützen rund 180 IHK-Betriebe das Projekt. Durch den Einsatz ihrer Auszubildenden bringen sie sich bei den künftigen Schulabgängern als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ins Gespräch.