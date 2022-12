Auto überschlägt sich auf der B 51

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Alleinunfall auf der B51 zwischen Ostbevern und Telgte. Eine 28-jährige Frau aus Ostbevern kam von der Straße ab und überschlug sich anschließend mit dem Fahrzeug in dem auch ein fünf Monate altes Baby saß.

Schwerverletzt mussten am Donnerstagmittag eine 28-jährige Frau aus Ostbevern und ihr fünf Monate altes Baby aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin war auf der B 51 zwischen Telgte und Ostbevern unterwegs, als der Alleinunfall passierte.

Die Frau sei aus Richtung Telgte kommend nach Ostbevern unterwegs gewesen, heißt es von der Polizei an der Unfallstelle. Dabei sei die Fahrerin zunächst aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge habe die Ostbevernerin gegengelenkt. Dann sei das Fahrzeug dann auf den rechten Grünstreifen gekommen. Durch erneutes Gegenlenken habe such das Auto auf der Fahrbahn überschlagen, so die Polizei weiter. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war die Frau in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungskräfte der Feuerwehr mussten die Fahrerin und ihren Säugling aus dem Autowrack befreien. Foto: Daniela Allendorf

Der Säugling wurde unmittelbar mit dem Krankenwagen in eine Klinik nach Münster gebracht. Die Frau wurde zunächst im Rettungswagen notärztlich versorgt. Vorsorglich wurde auch der Rettungshubschrauber aus Rheine von den Rettungskräften angefordert.

Neben dem Hubschrauber war die Feuerwehr aus Ostbevern, wie auch Brock mit 28 Kammeraden im Einsatz. Darüber hinaus wurde der Rüstwagen der Telgter Wehr angefordert. Die Einsatzbenachrichtung ging um 11.48 Uhr bei den Rettungsdiensten ein. Die B 51 musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Warum die Frau überhaupt zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ist bislang nicht geklärt.