Bald freie Bahn für Fische

Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses ließen sich von Moritz Hillebrand (Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes) die bisher durchgeführten Maßnahmen an der Bever erklären. Das Gewässer soll an dieser Stelle einen leicht mäandrierenden Charakter bekommen und so natürliche Habitate ausbilden.

Ökologisch habe man das Ziel noch nicht erreicht, sagt Moritz Hillebrand, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes, als er am späten Donnerstagnachmittag Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses über die Baustelle an der Bever unterhalb der Brücke der Westbeverner Straße führt. „Das was wir hier machen können ist eine strukturelle Aufwertung“, erläutert Hillebrand. So ermögliche man die Entstehung von Habitaten.

Doch von vorne: Seit Anfang August läuft die letzte Maßnahme zur Renaturierung der Bever. Dieses „Querbauwerk 8“ unterhalb der Westbeverner Straße ist vorerst die letzte Maßnahme an der Bever im Gemeindegebiet. Grund genug für die CDU-Fraktion, einen Antrag zu stellen, um sich umfassend über die Arbeiten informieren zu lassen. Und da man dies vor Ort deutlich besser könne, so Moritz Hillebrand, gab es bereits vor der Sitzung einen Ortstermin für alle interessierten Ausschussmitglieder.

Dynamik des Wassers

Mit den bisher erfolgten Maßnahmen und ebendiesem letzten Umbau werden die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgesetzt und eine „lineare Organismendurchgängigkeit“, so Hillebrand, ermöglicht. Das bedeutet, dass Fische und andere Kleinstlebewesen das Flüsschen stromauf wie -abwärts von der der Quelle bis zur Mündung durchschwimmen können. Das sei wichtig, da „wir hier keine standorttreuen Tierarten haben“, so der Geschäftsführer.

Insgesamt erfolgen auf dem letzten Teilstück fünf Einbauten im Uferbereich. Befestigt mit Totholz und Steinen entsteht so ein leicht mäandrierender Charakter auf rund 240 Metern. Und dieser ist schon jetzt zu erkennen. „Dort“, Moritz Hillebrand zeigt auf eine helle Stelle im Flussbett, „hat sich schon eine Sandfahne gebildet.“ Und genau das sei ein Zeichen für das, was man erreichen wolle: Eine Dynamik des Wassers. „Alles, was der Fluss selber macht, ist perfekt.“ So zeige sich, dass man auf dem richtigen Weg sei. Denn bei der Umgestaltung eines solchen Gewässers sei auch viel Fingerspitzengefühl gefragt, wenn es darum geht, die richtige Tiefe und Fließgeschwindigkeit herzustellen. Da werde eine Wurzel, die ins Flussbett eingebracht wird, schon mehrfach gedreht, um das richtige Ergebnis zu erzielen.

Biberdämme in Brandenburg

Um dahin zu gelangen, müssen in den nächsten Tagen jedoch auch noch mehrere Tonnen Sand bewegt werden, bevor die Maßnahme abgeschlossen ist. Weitere Arbeiten erfolgen dann nicht mehr. So wurde nämlich die Frage nach einer Bepflanzung laut. „Anpflanzungen wird es nicht geben“, sagte Hillebrand. „Alles, was man pflanzt, geht kaputt und alles, was von selber wächst, hält.“ Nach seinen Erfahrungen werden in den nächsten Jahren im Uferbereich in erster Linie Weiden und Erlen wachsen.

Ein schönes Fleckchen Natur – ob sich das nicht mit einem Wanderweg vereinbaren lasse? „Nein“, so die klare Antwort vom Fachmann. Es sei einfach wichtig, der Natur ihren Raum zu lassen. Synergieeffekte für den Menschen seien da nicht möglich. Welche Pflanzen und Tierarten sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in der Bever ansiedeln würden? Vermutlich Bachforellen und Barben. Lachse vermutlich eher weniger. Und der Biber? „Vor dem habe ich Angst“, sagt Moritz Hillebrand ganz deutlich. Und berichtet von Biberdämmen in Brandenburg, wo ganze Flüsse von den kleinen Tierchen aufgestaut würden und ein Durch- und Abfluss nicht mehr gegeben sei. Und genau das, sei ja nicht gewollt. Zumal der Biber unter Naturschutz stehe und die Dämme somit nicht angetastet werden dürften. Selbst unter den Bauten durchgeschobene Rohre, würden die Tiere direkt wieder verschließen. „Das würde uns eine Menge Arbeit bescheren“, sagt Moritz Hillebrand.