„Barfuß-Noten“ im kühlen Nass

Kneippbecken an der Obstbaumwiese

Die „Barfuß-Noten“ aus Ennigerloh und Ahlen testeten das Ostbeverner Kneipp-Becken in der Obstbaumwiese.

Das Kneippbecken in der Obstbaumwiese ist auch für Auswärtige ein Grund, in die Bevergemeinde zu kommen. Am Donnerstag wurde es von Besuchern außerhalb der Ortsgrenzen frequentiert: Die „Barfuß-Noten“ aus Ennigerloh und Ahlen wateten durch das kühle Nass.

Dabei handelt es sich um eine Gruppe Frauen und Männer, die zu flotter Musik Fußgymnastik betreiben. Durch Zufall entdeckte die Organisatorin Marita Zeller das Becken vor einigen Wochen, so dass es anlässlich des 10-Jährigen der Aktiven für das gesellige Sporteln ein neues Ziel gab.

„Die Lebensfreude soll dabei im Mittelpunkt stehen“, erklärte Marita Zeller Sinn und Zweck der Gruppe, neben der Gymnastik für die Füße. Das dürfte ihnen im und am Kneippbecken gelungen sein. Im Anschluss ging es noch zum Kaffeetrinken in ein Café.