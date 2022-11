Bauernmarkt hat sich etabliert

Nach zwei Jahren Pause erwies sich der Kastaniensonntag in der Bevergemeinde einmal mehr als Publikumsmagnet. Rund 5000 Besucher zog es in den Dorfkern. Dabei fokussierte sich das Interesse unter andere auf das Bühnenprogramm und den Bauernmarkt, der auch bei der nächsten Auflage im kommenden Jahr ins Programm aufgenommen werden soll.

Der 34. Kastaniensonntag ist Geschichte – und eine erfolgreiche dazu. So der Eindruck von Dr. Tobias Kisser, Vorstandsvorsitzender von Wirtschaft Ostbevern, der sich bereits am Sonntag mit etlichen Ausstellern, Vereinen und Gewerbetreibenden austauschte. Kisser kann am Tag danach in einem ersten Fazit „eine durchweg gelungene Veranstaltung“ feststellen.

„Wir haben viele vor die Tür bekommen“, beschrieb Dr. Tobias Kisser die Menschenmenge. Diese sieht er in Zahlen gemessen bei etwa 4000 bis 5000 Besuchern. Großes Interesse spiegelte sich für ihn bei seinen Rundgängen durch die Straßen beim Bühnenprogramm wie auch bei der Übungspräsentation der Jugendfeuerwehr wieder. „Das kann man als Publikumsmagneten bezeichnen“, freute sich Kisser, der sich solch eine Schau auch für den Kastaniensonntag 2023 vorstellen kann.

„Futterstellen“ werden gut besucht

Auch die „Futterstellen“ für die Besucher, die einige Verein anboten, wurden überdurchschnittlich gut frequentiert. Darunter die Cafeteria des Fördervereins der Franz-von-Assisi-Schule, die trotz einer großen Torten- und Kuchenmenge am Nachmittag ausverkauft vermelden konnte, wie Tobias Kisser berichtete.

Der Bauernmarkt war eines der neuen Angebote des Kastaniensonntags, dessen Etablierung sich Kisser aufgrund der positiven Resonanz gut vorstellen kann. „Der hat auf jeden Fall Zukunft“, ist sich der Vorsitzende sicher.

Ideen für das nächste Jahr sammeln

Auch wenn Tobias Kisser aktuell keinen Handlungsbedarf für Änderungen im Ablauf des Kastaniensonntags sieht, wird sich das neunköpfige Team um die Hauptorganisatorin Anja Mertens bald zu einer Bilanz treffen, austauschen und vielleicht schon einige Ideen für die Veranstaltung im nächsten Jahr sammeln.