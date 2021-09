Bereits 3497 Briefwahlanträge gestellt

Über 400 Wahlbriefe zur Bundestagswahl kommen in diesen Tagen täglich bei der Gemeindeverwaltung an. Ein Trend, der sich bereits bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr abzeichnete. Nachdem 2020 32 Prozent ihr Kreuzchen per Brief machten, sind es jetzt bereits über 40 Prozent, die am Sonntag nicht den Weg ins Wahllokal antreten werden.

Es ist ein bundesweiter Trend, der auch vor Ostbevern nicht Halt macht: Die Zahl der Briefwähler steigt unaufhörlich. „3497 Briefwahlanträge sind bei uns bisher eingegangen“, sagt Barbara Roggenland von der Gemeindeverwaltung. Bei

8377 Wahlberechtigten liege man mittlerweile bei über 40 Prozent. Und auch die Rücklaufquote sei gut, so Rogenland. Täglich trudeln Hunderte der roten Wahlumschläge bei der Gemeinde ein. „Allein am Montag waren es über 400“, sagt Roggenland.

Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr lag die Briefwählerquote bereits bei 32 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 machten in Ostbevern 24,48 Prozent ihr Kreuzchen per Briefwahl. „Wir hatten in diesem Jahr schon mit der Nachfrage gerechnet und uns entsprechend vorbereitet“, sagt die Fachbereichsleiterin. Sie freut sich, dass durch eine gute Organisation bisher alles reibungslos laufe.

Aufgrund des hohen Aufkommens an Briefwählern hat die Verwaltung in diesem Jahr drei zusätzliche Briefwahlbezirke eingerichtet und dafür auf ein Wahllokal verzichtet. Waren es bei der Bundestagswahl 2017 noch sechs Wahlbezirke, in denen die Wähler am Wahltag ihr Kreuzchen machen konnten, sind es in diesem Jahr nur fünf. Dafür wuchs die Zahl von einem Briefwahlbezirk auf drei. „Wir hätten sogar vier einrichten können“, sagt Hubertus Stegemann, der zusammen mit Barbara Roggenland und weiteren Kollegen die Wahl vorbereitet. Je zehn Wahlhelfer zählen die Briefwahlbezirke aus. In den Wahllokalen sind es sechs.

Auch in diesen Tagen ist die Beantragung von Briefwahlunterlagen noch möglich. „Bis Donnerstag um 18 Uhr“, sagt Roggenland. Sonst habe man keine Chance mehr, die Unterlagen rechtzeitig zu versenden. Doch auch danach ist die Beantragung noch möglich – allerdings nur persönlich unter Vorlage des Personalausweises und der Wahlbenachrichtigung. Dafür hat das Rathaus am Freitag (24. September) zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten noch von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer dieses Angebot nutzt, kann auch gleich im Rathaus sein Kreuzchen machen, erläutert Roggenland.

Alle, die ihre Unterlagen zu Hause haben, müssen dafür sorgen, dass diese bis Sonntag (25. September) um 18 Uhr wieder im Briefkasten am Rathaus landen. „Der Kasten wird im Moment mehrfach am Tag geleert“, sagt Roggenland.

Wahllokale sind am Sonntag im Edith-Stein-Haus (Wahlbezirk 1), im Kindergarten St. Ambrosius (Wahlbezirk 2), im Schulungsgebäude der Freiwilligen Feuerwehr (Wahlbezirk 3), in der Josef-Annegarn-Schule (Wahlbezirk 4) und im Pfarrzentrum Herz-Jesu (Wahlbezirk 5) eingerichtet. Dort werden die abgegeben Stimmen direkt ausgezählt. Sobald die Ergebnisse in den einzelnen Lokalen vorliegen, werden sie ins Rathaus übermittelt, dort erfasst und direkt auf der Homepage eingepflegt. Über einen dort gesetzten Link kommen die Bürger dann zur Livepräsentation. Ebenso wird es die Möglichkeit geben, die Daten digital über das Handy abzurufen.