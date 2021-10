Besser als ein Schein im Kuvert

Spätestens Ende November soll es in Ostbevern ein neues Zahlungsmittel geben: die „BiberGoldCard“. Schon vor einigen Wochen als Idee angekündigt, nimmt das Projekt jetzt Fahrt auf. Mit der neuen Karte soll die Kaufkraft im Ort gebunden werden.

Immer ein passendes Geschenk: Das verspricht die „Biber-Gold-Card“ (WN berichteten), die nun wenige Wochen vor ihrer Einführung in die hiesige Geschäftswelt steht. Die neue Lokal-Währung, ein gemeinsames Projekt des Vereins Wirtschaft Ostbevern und der Wirtschaftsförderung der Gemeinde, soll nicht nur eine Gutscheinkarte sein, sondern auch die Kaufkraft im Ort halten und damit hiesige Gewerbetreibende stärken.

„Es gibt ein neues Zahlungsmittel“, erklärte Ulrike Jasper (Gemeinde Ostbevern) bei einem Pressetermin. Und dieses sei ein „sehr effizientes Stadtmarketinginstrument“, sagte Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie sei viel Kaufkraft in das Internet abgewandert. „Für Ostbevern ist das eine sehr lohnende Geschichte“, meinte sie. Mit 23 Akzeptanzstellen, also Gewerbetreibende bei denen die Gutscheine eingelöst werden können, sei man schon gut aufgestellt. „Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange“, versprach Ganzert.

Spätestens Ende November wird die „Biber-Gold-Card“ an den Start gehen, im Moment befinden sich die 5000 Exemplare in der Herstellung und man sei in der Phase der technischen Umsetzung, sagte sie. Diese erfolgt mit dem Dienstleister „Stadtguthaben“.

Die „Biber-Gold-Card“ ist mit bis zu 150 Euro aufladbar und bis zu drei Jahre gültig. Die Abbuchung von Teilbeträgen ist möglich, ebenso die Wiederaufladung. Welches Guthaben sich noch auf der Karte befindet, lässt sich über den QR-Code jederzeit ablesen.

„Die Karte ist besser als ein Geldschein im Kuvert“, meinte Ulrike Jasper, auch im Hinblick auf Weihnachten. Und sie soll auch eine bessere Variante, „ein echter Renner“, zu den Karten der großen Internetanbieter sein, fügte Karl Piochowiak hinzu, und „wird vielleicht vielen die Augen öffnen, was es hier alles vor Ort zu kaufen gibt“.

Für die teilnehmenden Gewerbetreibenden, darunter nicht nur Einzelhändler sondern auch Dienstleister, Gastronomen und Handwerksbetriebe, fallen keine Gebühren an. Dies ist durch das Sponsoring möglich, das die Firma Averbeck, die Filialen der hiesigen Sparkasse Münsterland Ost und der Volksbank Münsterland Nord wie auch die Gemeinde übernommen haben.

Auch für Arbeitgeber hat die „Biber-Gold-Card“ einen attraktiven Wert, können sie diese doch als steuerfreien Sachbezug nutzen und ihren Beschäftigten bis zu 44 Euro pro Monat gutschreiben. „Auch dass kann die Kaufkraft hier im Ort stärken“, geht Karl Piochowiak davon aus, dass auch auswärtige Mitarbeiter mit der Karte in der Bevergemeinde zahlen werden.