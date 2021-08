Beste Stimmung beim Damen-Spaßturnier

Der jährlich am Ende der Sommerferien ausgetragene, clubinterne Vergleich der Herren 40 und Herren 50 des Tennisclubs auf der 7-Platz-Anlage in Ostbevern hat bereits Tradition. Am kommenden Freitagabend steht das nächste „Duell“ an. Eine Woche zuvor legten die TCO-Damenteams bereits vor. Am vergangenen Freitagnachmittag fanden sich 17 Spielerinnen der Damen 40, Damen 50 sowie einige Neu- und Schnuppermitglieder zum erstmalig durchgeführten Damen-Spaßturnier an der Clubanlage ein. Bei bester Stimmung wurde in wechselnden Doppeln bis in die Dämmerung hinein gespielt. Ein Hochgenuss für die Tennis-Damen nach all den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Zeit. „Sogar das als unbeständig angekündigte Wetter spielte – bis auf einen kurzen Schauer – hervorragend mit“, heißt es in einer Pressenotiz dazu. Zum geselligen Abschluss waren sich beim gemeinsamen Essen auf der Terrasse alle Teilnehmerinnen einig: „Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein!“