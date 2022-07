Besuch im Räuberhauptquartier

Das war eine rundum gelungene Sache. „Das Wetter, fast schon ein wenig zu gut, aber das war klagen auf hohem Niveau“, schreibt Alfred Stiller für den Heimatverein, der jüngst zu einer kleinen Tour mit dem Rad aufgebrochen war.

Die genau 40 Radfahrer und besonders die beiden Organisatoren, Josef Bals und Karl Wördemann, freuten sich über den Zuspruch für die versprochene gemütliche Radtour des Heimatvereins. In angemessenem Tempo ging es durch die Bauerschaft Schirl und auf überwiegend schattigen Nebenstraßen in Richtung Westbevern. Dort stieg man dann am Parkplatz Friedhof erst einmal kurz vom Rad, um dann in Richtung Haus Langen und Westbevern-Vadrup weiterzuradeln. Das Ziel war das Wiewelhooker Räuber-Hauptquartier, besser bekannt unter Wiewelhooker Räuberbank. Hier gab es dann diverse kalte Getränke, die die beiden Organisatoren von einem Unterstützer aus der Familie hatten bringen lassen.

Es war dann nach einer halben Stunde gar nicht so einfach, alle Teilnehmer wieder auf die Räder zu bekommen, da man sich sehr angeregt unterhalten hatte. Durch den Ortsteil Brock, auch hier wurden mehrere Abkürzungen und Umwege gefahren, was aber der interessanten Streckenführung geschuldet war.

Das Ziel am Grevener Damm, der Hof Bals, war dann auch nicht mehr weit. Dort wurde gegrillt, und es gab natürlich auch kühle Getränke – aber viel wichtiger waren die ausgiebigen Gespräche und der Spaß, den alle an diesem schönen Sommersonntag gehabt hatten, so Stiller abschließend.