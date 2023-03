Am 22. März präsentiert Matthias Ningel sein viertes Bühnenprogramm „Widerspruchreif“ auf Einladung von OK.OstbevernKultur um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Ostbevern.

Kabarettist Matthias Ningel am 22. März in Ostbevern

Musikkabarettist Matthias Ningel kommt auf Einladung des Vereins OstbevernKultur am 22. März in die Kulturwerkstatt.

Der Kabarettist Matthias Ningel hat als Beobachter den Blick fürs Paradoxe. Der 33-Jährige reflektiert das Weltgeschehen in einem Zerrspiegel, sieht Unstimmigkeiten und gelangt zu einer simplen Erkenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüchliche! So findet er die Schönheit im Hässlichen, das Faszinierende im Abstoßenden, die Anmut in der hölzernen Bewegung und die Poesie im Profanen.

Am 22. März präsentiert Ningel sein viertes Bühnenprogramm „Widerspruchreif“ auf Einladung von OK.OstbevernKultur um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Ostbevern. Bei diesem Programm-Titel ist es naheliegend, dass Ningels neue Geschichten und Klavierlieder allesamt zwiespältiger Natur sind: Ein fröhliches Jagdlied, in dem Jäger zu Gejagten werden, ein demolierter Walzer über die Feindschaft unter Freunden, ein Schauerlied über einen Kirmesbesuch, der die Frage aufwirft: Wo ist es eigentlich gruseliger – innerhalb oder außerhalb der Geisterbahn? Sehen sie einen Hasen oder eine Ente? Ningel sieht den Wolpertinger! Und statt schwarzzusehen, greift er nach dem rettenden Wasserfarbkasten und zeichnet ein buntes Panorama der Aussichtslosigkeit: Herrlich wuselig, schwindelerregend musikalisch und von wimmelndem Witz, heißt es in der Ankündigung des Programms. „Widerspruchreif“ ist ein Kabarettprogramm voller Musik, Humor, Philosophie und Stand-Up-Prosa – und eine Quelle disparater Empfindungen: schockierend-heiter, betörend-verstörend und aufrichtig-flapsig. Ob sie hingehen sollten? Entscheiden Sie sich frei. Das ist ein Befehl!

Karten im Vorverkauf

Der 1989 geborene Künstler ist bereits seit 2011 als Musikkabarettist unterwegs. Neben Gesangsausbildung und Schulmusikstudium mit den Hauptfächern Schlagzeug und Klavier an der Uni Mainz von 2008 bis 2013, studierte er 2012 bis 2014 Musiktheorie mit dem Schwerpunkt Komposition. 2013 startete der jetzt 33-Jährige mit seinem ersten Soloprogramm „Omegamännchen“. Das zweite Programm „Jugenddämmerung“ folgte 2016. Zwei Jahre später ging er mit dem Programm „Kann man davon leben?“ an den Start.

Die Karten für das aktuelle Programm „Widerspruchreif“ sind im Vorverkauf für 14 Euro in der Buchhandlung Düring erhältlich. Auch Online-Reservierungen sind per Mail an info@ostbeverkultur oder über die Bestellfunktion auf der Homepage des Vereins www.ostbevernkultur.de möglich. An der Abendkasse sind die Karten drei Euro teurer, heißt es vom Verein OstbevernKultur. Schüler und Studenten zahlen jeweils die Hälfte.