Betrugsmasche schockt Bewohner im Seniorenzentrum in Ostbevern

Mit einem „Pflegediensttrick“ verschaffte sich ein bislang unerkannt gebliebenes fremdes Paar Zugang zu einem Haus vom betreuten Wohnen des Seniorenzentrums St. Anna Ostbevern. Eine weibliche Person, die laut Zeugenaussagen von einem Mann begleitet wurde, gab sich dort gleich bei drei Bewohnerinnen als Pflegekraft des Pflegedienstes aus. Sie sprach „sehr schlechtes Deutsch“, so eine Betroffene. Die Frau fragte nach Gesundheit und Wohlergehen der Bewohnerinnen und baute sich mit geschickten Fragen zur Gesundheit schnell ein Vertrauensverhältnis auf.

Normal kommt der Pflegedienst zu den Bewohnerinnen des Seniorenzentrums nicht zur Nachmittagszeit. „Außerdem“, so Einrichtungsleiter Johannes Mersmann, „klingelt unser Pflegedienst, hat einen Schlüssel und verschafft sich so Zugang zu den Wohnungen.“ Anscheinend hat das Gaunerpaar vorher ausspioniert, ob ein Pflegedienst in die Wohnung kommt.

Übungen mit der Pensionärin

Manche Bewohnerinnen benötigen allerdings keinen Pflegedienst. So wie Doris Tünte (84). Als es in ihrer Wohnung klingelte, ahnte sie nicht, dass sich die Besucherin bereits Zugang zum Haus verschafft hatte und vor ihrer Wohnungstür auftauchte. Ebenso schnell stand die Fremde bereits nach dem Öffnen der Tür im Flur und redete in gebrochenem Deutsch auf sie ein.

Doris Tünte schloss noch schnell die Tür hinter sich und beide begaben sich ins Wohnzimmer. Völlig überrumpelt, folgte die Bewohnerin den Anweisungen der Frau. Dabei gab die Unbekannte als Vorwand an, Übungen mit der Pensionärin machen zu wollen. Diese machte sie dann etwa zehn Minuten lang mit ihr. Dabei saß die fremde, etwa 1,55 Meter große Frau auf einem Stuhl und beobachtete wohl den Raum. „Oft sei es so, dass sich Eindringlinge in dieser Zeit nach greifbaren Wertgegenständen umschauen, zugreifen und schnell wieder verschwinden,“ so die Polizei.

Doch Doris Tünte hatte weder Bargeld noch Schmuck offen liegen. Als die fremde Frau nichts erblickte, verschwand sie schnell und spurlos. „Gestohlen wurde nichts. Ich ärgere mich, dass ich mich so habe überrumpeln lassen. Mir kam das alles komisch vor, ich bin danach schnell zu meiner Nachbarin gegangen und wir haben diesen Vorfall der Hausleitung gemeldet, die dann sofort die Polizei informierte.“

Im Keller versteckt

Im selben Haus wohnt auch Christa Kowol (88). Als es bei ihr klingelte und sie fragte „Wer ist da?“, antwortete niemand. Vermutlich haben sich die Eindringlinge so Zugang zum Haus verschafft und im Keller versteckt. Später habe es an ihrer Wohnungstür geklingelt. Sie öffnete die Tür, blieb mit ihrem Rollator direkt in der Tür stehen. „Erst dachte ich, da steht eine weiß gekleidete Schwester vor mir. Hinter ihr ein Mann, ebenfalls weiß gekleidet.“ Fragen zur Gesundheit folgten und dann die Frage, ob ich Gummistrümpfe trage. „Da klingelte es bei mir, weil wir diese Stützstrümpfe nennen. Da stimmt etwas nicht,“ schoss es ihr durch den Kopf: „Die kommen mir nicht in die Wohnung, bei mir hatten die Personen keine Chance.“ Als das vermeintliche Diebespaar verschwunden war, schlug sie Alarm.

Auch an einer dritten Wohnungstür hatte das Duo keinen Erfolg. Zwischenzeitlich hatte das Diebespaar wohl wahrgenommen, dass ein Notruf ausgelöst wurde. So waren sie bereits verschwunden, als die Polizei eintraf. „Bewohner und das Personal sind inzwischen informiert und für diesen ‚Pflegediensttrick‘ sensibilisiert worden,“ berichtet Johannes Mersmann.

Schock bei den Betroffenen

Gestohlen wurde nichts, doch der Schock bei den Betroffenen war spürbar und im Seniorenzentrum wollen alle in Zukunft noch vorsichtiger sein.

Diese Masche tritt gelegentlich auf, in Ostbevern ist es jetzt wohl mehrfach vorgekommen, dass Personen gezielt Wohnungen von Alleinstehenden aufsuchen, sich als Pflegekraft ausgeben, sich über den Gesundheitszustand informieren und so Einlass in die Wohnung erhalten. „Zwei Anzeigen liegen uns vor,“ berichtet Polizei-Pressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk. Sie weist ausdrücklich darauf hin, niemals Fremden Einlass zu gewähren.

Auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) besteht die Möglichkeit, sich über verschiedene Vorgehensweisen möglicher Betrüger und geeignete Verhaltensweisen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren (www.polizei-beratung.de).