Beverbad erstrahlt in ganz neuem Licht

Am Montag öffnet das Beverbad nach den Sanierungsarbeiten wieder.

Die Handwerker haben das Beverbad verlassen, der Baustaub ist entfernt und das Wasser ist wieder in die Schwimmbecken eingelassen. Etwas mehr als fünf Wochen mussten Schwimmer und Wasserratten auf ihr Badeerlebnis verzichten, weil im gesamten Hallenbad die alte Beleuchtung gegen LED-Technik ausgetauscht wurde. Außerdem wurden eine neue Kassen- und Drehtoranlage installiert sowie wichtige Revisionsarbeiten durchgeführt (WN berichteten). Zwei Wochen länger als geplant haben die Sanierungsmaßnahmen gedauert. Nun erstrahlt das Beverbad in ganz neuem Licht, heißt es von der Gemeinde. Davon können sich die Badbesucher ab Montag (13. Februar) selbst überzeugen.

Freuen dürfen sich alle Schwimmbadfreunde auch auf den 3. März. An diesem Tag soll von 15 bis 21 Uhr die Wiedereröffnung des Bades mit vielen Aktionen gefeiert werden. Gibt es am Nachmittag eine Piraten-Party für die jungen Badegäste, geht es ab 18.30 Uhr etwas ruhiger für die Erwachsenen weiter und alle Besucher sind zum Sektempfang eingeladen. Der Eintritt an diesem Tag ist reduziert. Erwachsene zahlen nur zwei Euro, Kinder und Jugendliche einen Euro, schreibt die Gemeinde.