Beverbad fest in Handwerkerhänden - Schließung für drei Wochen

Ab Donnerstag (5. Januar) wird der Betrieb des Beverbades für rund drei Wochen eingestellt. Während dieser Zeit befindet sich das Bad dann fest in Handwerkerhänden. Denn es stehen neben einigen technischen Revisionsarbeiten auch umfangreiche Sanierungsarbeiten an. So wird im gesamten Gebäude die Beleuchtung auf LED umgerüstet.

Vom Keller über die Umkleiden bis hin zur Schwimmhalle werden alle Beleuchtungskörper mit der energiesparenden Lichttechnik ausgetauscht. Weil unter anderem auch die Unterwasserbeleuchtung im großen Schwimmerbecken erneuert wird, ist es erforderlich, das Wasser abzulassen. Das ermöglicht auch gleichzeitig einen Austausch von schadhaften Fliesen sowie einer anschließend gründlichen Reinigung des Beckens. Großen Umfang wird auch der Einbau einer neuen Kassenanlage nebst neuer Drehtoranlage im Foyer einnehmen.

Die alte Kassenanlage muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erneuert werden. Deshalb wird nun ein neuer Kassenautomat sowie eine neue Drehtoranlage installiert, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Für Inhaber von Wertkarten ändert sich indes nichts. Die Karten können weiterhin genutzt werden. Last but not least werden in den Duschräumen sämtliche Armaturen und Duschköpfe ausgetauscht. Wenn alle Arbeiten gut klappen, und davon ist zunächst auszugehen, wird das Bad am 28. Januar wieder seine Türen öffnen.