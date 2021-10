Bewegungsfreude weiter fördern

Im Rahmen des Qualitätszirkels „Anerkannte Bewegungskindergärten“ im Kreis Warendorf wurde der Kindertagesstätte Zwergenwiese, die von Barbara Schwarzkopf geleitet wird, und dem Sportverein TV Friesen Telgte – vertreten durch Kristina Heckmann – zu ihrer zehnjährigen Kooperation gratuliert. Kita und Verein erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Überreicht wurde beides durch eine Vertreterin des Landessportbundes und Kreissportbundes.

Seit nu einem Jahrzehnt setzen sich die beiden Einrichtungen gemeinsam unermüdlich dafür ein, dass Kinder unter sieben Jahren immer wieder einen bewegungsfreudigen Alltag erleben. Dies geschieht in Aktionen, die gemeinsam geplant und durchgeführt werden: Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen), Winterwanderung im Klatenberg oder Osterrallye durch die Stadt sind nur einige Beispiele.

Gerade nach der langen Corona-Zeit zeige sich zunehmend im Alltag der Kinder, wie extrem wichtig das „tägliche“ Bewegen – möglichst viel an der frischen Luft – und die „gesunde“ Ernährung für die kindliche Entwicklung sei, heißt es in einer Pressemitteilung des TV Friesen. „Es wird aber auch zunehmend sichtbar, wie wichtig für die Zukunft unserer Kinder das Zusammenspiel von Sportvereinen und Kita/Schule ist.“ Beide Einrichtungen kündigten an, auch weiterhin miteinander kooperieren zu wollen, damit den Kindern ein hohes Maß an Bewegungsfreude vermittelt werden kann und sie persönliche Erfolge positiv erleben.

Imn Anschluss an die Urkundenübergabe zeigten die Erzieher der Kita Zwergenwiese wie eine Outdoorbewegungslandschaft gemeinsam mit Kindern genutzt werden kann. Auch der Einsatz eines Niedrigseilgartens wurde thematisiert und praktisch erlebt. Alle Teilnehmer seien am Ende der Veranstaltung positiv überrascht gewesen, wie viele Möglichkeiten die Natur biete, um sich draußen – bei jeder Wetterlage – sportlich zu betätigen und alle Entwicklungsbereiche des Kindes zu trainieren, ohne viele Materialien zum Einsatz zu bringen, so der TV Friesen. Und wieder einmal mehr habe sich gezeigt, dass es nicht viel brauche, um Kinder und auch Familien in Bewegung und sie in den Einklang mit der Natur zu bringen.