Bis gelüftet wird, dauert es noch

Es bleibt in den gemeindlichen Schulen Ostbeverns vorerst bei geöffneten Fenstern und Türen in den Klassenräumen. Der Einbau von Lüftungsanlagen zieht sich noch hin.

Lange haben die Lokalpolitiker aus der Bevergemeinde über das ob und wie von sogenannten raumlufttechnischen Anlagen für die Klassenräume der gemeindlichen Schule beratschlagt.

In der Sitzung des Gemeinderates im Dezember vergangenen Jahres wurde dann beschlossen, wie viel Geld für diese Anlagen ausgegeben werden soll und kann. So sind an Kosten 660 000 Euro für die Ambrosius-Schule eingeplant, 530 000 Euro stehen für die Franz-von-Assisi-Schule zur Verfügung und 690 000 Euro sollen die Anlagen an der Josef-Annegarn-Schule kosten. Allerdings liegt der Gemeinde eine Förderzusage des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in einer Gesamthöhe von mehr als 1,4 Millionen Euro vor.

Inzwischen wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro Merker vergeben. Ein konkretes Ergebnis des Büros liege allerdings noch nicht vor, teilte Bürgermeister Karl Piochowiak in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses mit. Zwar sei der Einbau geprüft worden, allerdings „können die Anlagen nicht in allen Räumen in gleicher Art und Weise eingebaut werden“, sagte Piochowiak. Wie das genau vorgenommen werden könne, werde derzeit geprüft.

„Da abzuwarten ist, zu welchem Zeitpunkt die Arbeiten ausgeführt werden können und schon jetzt feststeht, dass aufgrund der Vielzahl der Anträge und aufgrund des Mangels an Fachfirmen und Material eine Ausführung in den Sommerferien 2022 nicht in Frage kommt, wurden die Schulleitungen bereits aufgefordert zu klären, wie der Schulbetrieb während der Bauarbeiten stattfinden kann“, heißt es in der Vorlage. Das sei allerdings aktuell nicht zu beantworten, so Martina Lamour, Schulleiterin der Franz-von-Assisi-Schule. „Da brauchen wir schon konkrete Konditionen“, sagte sie.