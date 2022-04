Bisher gab es lediglich Sondierungsgespräche

Geht es nach den Christdemokraten, so wollen sie mehr in den Prozess zur Entwicklung des Regionalplanes eingebunden werden.

Der derzeit gültige Regionalplan ist seit 2014 in Kraft und basiert noch auf dem gerade für ländliche Regionen eher einengenden Landesentwicklungsplan der rot-grünen NRW-Vorgängerregierung“, schreibt die CDU-Fraktion in einen Antrag zur vergangenen Ratssitzung, um sich über den aktuellen Planungsstand in Kenntnis setzen zu lassen. „Das komplexe mehrjährige Anpassungsverfahren, das zu mehr Schnelligkeit und Flexibilität für Kommunen und Firmen führen soll, befindet sich im Endspurt“, schreibt die Fraktion weiter und fragt sich, inwieweit man noch in das Verfahren eingreifen kann beziehungsweise, welche Gespräche es bereits gegeben hat und ob schon mögliche Potenzialflächen gemeldet sind, wollten die Christdemokraten überdies wissen.

Bisher erste Sondierungsgespräche

„In diesem umfangreichen und mehrjährigen Regionalplananpassungsverfahren werden aktuell (Stand Februar 2022) sämtliche Konzeptentwürfe (Siedlungsflächenpotenzialmodell, Leitfaden für die Festlegung von im Freiraum liegenden Ortsteilen als Allgemeiner Siedlungsbereich, Konzept zur Festlegung der zentralörtlichen Allgemeinen Siedlungsbereiche, Gewerbe- und Industrieflächenkonzept, Rohstoffsicherung, Klima-schutz- und Klimafolgenanpassung, Erneuerbare Energien) in einen übergreifenden Planentwurf zusammengeführt. Dabei werden sämtliche Fachinformationen berücksichtigt, zu denen auch die bislang noch nicht vorliegenden Ergebnisse der neuen Bevölkerungsvorausberechnung und Haushaltsmodellrechnung 2050/2070 von IT.NRW und der Umweltprüfung gehören. Die Regionalplanungsbehörde geht davon aus, dass diese Informationen in Kürze vorliegen und dann als solide Datengrundlage in die Planungen einfließen können. Im Juni soll der erarbeitete Planentwurf dann dem Regionalrat zur Beschlussfassung vorgelegt und die Regionalplanungsbehörde beauftragt werden, das Beteiligungsverfahren einzuleiten.

Die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen werden dann Gelegenheit erhalten, zu den geplanten Änderungen des Regionalplans Stellung zu nehmen“, erläuterte die Verwaltung in der Sitzungsvorlage zur der Anfrage. Konkret sagte Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann, dass es bisher mit der Bezirksregierung lediglich erste Sondierungsgespräche gegeben habe. Um konkrete Flächen sei es noch nicht gegangen. „Erste Ergebnisse gibt es dann erst im August“, so Hüttmann weiter. „Dann beginnt der Beteiligungsprozess“, fügte Bürgermeister Karl Piochowiak hinzu.

Über die aktuellen Themen des Verfahrens, Termine und zukünftige Veranstaltungen informiert die Bezirksregierung Münster in einer StoryMap, die unter https://www.bezreg-muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html eingesehen werden kann, teilte die Verwaltung mit.