Blühstreifen an der Bahnhofstraße

Der in die Jahre gekommene Bodendecker an der Bahnhofstraße soll entfernt werden. Dafür soll dort ein Blühstreifen eingesät werden. Bäume und Sträucher sollen allerdings erhalten bleiben.

Ostbevern blüht auf und wird immer bunter: Vermehrt wurden von der Gemeinde in den letzten Jahren immer mehr Flächen in Blühwiesen und -streifen verwandelt, um so einen Beitrag zum Schutz der heimischen Insektenwelt zu leisten.

Und auch an der Bahnhofstraße soll es künftig in bunt blühenden Pflanzen summen und brummen. Dort soll – so lautete zumindest der Vorschlag der Verwaltung im Umwelt- und Planungsausschuss – auf dem Grünstreifen vor den Häusernummern 25 bis 33 die Einsaat einer Blühmischung vorgenommen werden. Bisher wächst dort ein Bodendecker. Aber der sei inzwischen überaltert und mit einem hohen Pflegeaufwand verbunden. Außerdem „werden die langen Triebe zu Stolperfallen auf dem Gehweg“, sagte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt in der Sitzung.

„Blühwiesen sind immer eine gute Idee“, stimmte Anja Beiers (Grüne) dem Vorschlag direkt zu. Georg Laumann (CDU) stellte sich allerdings die Frage, was mit den dort vorhandenen Sträuchern und Bäumen passieren soll? „Die bleiben“, sagte Witt.

Bedenken, ob es nötig sei, zuvor das Gespräch mit den Anwohnern zu suchen, äußerte Hugo Bäumer (FDP). Das allerdings hielt Hans-Heinrich Witt für wenig zielführend. Dass die Anwohner eine Information über die Beschlusslage im Ausschuss und die anstehenden Veränderungen bekämen, sei klar. Eine Diskussion wolle man aber nicht anstoßen, so Witt weiter.

Unproblematisch auch für Katharina Weixler: „Die Fläche steht doch im Gemeindeeigentum“, sagte sie und stimmte ebenso wie alle anderen Ausschussmitglieder für die Einsaat der Blühmischung in diesem Bereich.