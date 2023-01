BMX-Bahn kann reaktiviert werden

Sollte seitens Jugendlicher Interesse an der erneuten Nutzung der BMX-Fläche am Nordring bestehen, dann sieht Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt wenig Probleme, die Strecke wieder zu reaktivieren. Dazu stehe man auch in Austausch mit Jugendwerksleiter Attila Repkeny. SPD-Mitglied Jutta Drilling-Kleihauer hatte sich in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses danach erkundigt – ebenso wie nach der bedachten Aufenthaltsmöglichkeit, die in diesem Bereich geschaffen werden sollen. „Die Hütte ist vorhanden, liegt am Bauhof und soll in den nächsten Tagen aufgestellt werden“, sagte Hans-Heinrich Witt dazu.