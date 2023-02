Böse, makaber, mörderisch: „Eine Leiche kommt selten allein“ 

Große Freude beim Verein Ostbevern Kultur (OK) und beim Westbeverner ThekenTheater: Am 21. Und 22. April bringen die Theaterleute aus Westbevern das makabre Stück „Eine Leiche kommt selten allein“ auf die Bühne der Kulturwerkstatt (Bahnhofstraße 24). Karten bekommt man ab sofort in der Buchhandlung Düring in Ostbevern. Sie kosten 13 Euro.

Nachdem die Tickets für die Uraufführung der Krimikomödie im Telgter Bürgerhaus (31. März) laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen an nur einem Tag ausverkauft waren und die Nachfrage nach Karten nicht abbrach, suchten die Theaterbetreiber Jörg Kracht und Katrin Jäger nach einer geeigneten Bühne für Zusatzvorstellungen.

Kleiner - aber gemütlicher

Mit der Kulturwerkstatt hat man nun den idealen Ort gefunden. Kracht sagt: „Es wird alles ein bisschen kleiner und gemütlicher werden als im Bürgerhaus − und wir sind sehr glücklich, dass wir hier auftreten dürfen.“ Und was erwartet das Publikum? Das neue Stück ist eine schwarze Komödie aus der Feder der Schauspielerin Antonia Jaster (Aufführungsrechte: Cantus-Verlag). Der vielsagende Titel lautet: „Eine Leiche kommt selten allein.“

Worum genau es geht, wird natürlich nicht verraten – aber: „Es wird böse, makaber, mörderisch, ein bisschen romantisch − und auch sehr lustig“, verspricht Katrin Jäger. Die Regie führt Jörg Kracht, die Hauptrolle wird Britta Lienemann spielen, die schon im ThekenTheater-Stück „Kreuzfahrt ins Jenseits“ ihre schwarzhumorige Seite zeigen konnte. Die Zusatzvorstellungen am 21. Und 22. April beginnen jeweils um 20 Uhr, der Einlass erfolgt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro. Tickets gibt es in der Buchhandlung Düring (Bahnhofstr. 6, Ostbevern). Reservierungen sind auch per Mail unter info@ostbevernkultur.de oder über 0 25 32 / 54 36 möglich. www.ostbevernkultur.de