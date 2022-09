Buddeln nach Herzenslust

Ein Landwirt muss bei jedem Wetter auf das Feld. Ebenso wie wohl den meisten Arbeitenden in dieser Berufsgruppe machte es auch den Kindern der 3a der Ambrosius-Grundschule nichts aus: Beim Ernten der im Frühjahr gepflanzten Kartoffeln auf dem Feld von Paul Verenkotte trotzten sie mit Stiefeln und dicken Schuhen der aufgeweichten Erde. Und auch einige Regentropfen konnten die gute Laune nicht mildern.

Frohen Mutes kamen die Mädchen und Jungen zum Hof. Die Begeisterung wurde noch größer, als ihnen da schon Jack Russell Terrier „Lucky“ entgegenlief und auch während der Ernte begleitete.

Der Weg zum Acker war den Grundschülern noch bekannt, schließlich war ihnen die Pflanzaktion noch gut in Erinnerung. Wie groß die damals kleinen Pflanzkartoffeln in dem halben Jahr geworden sind, konnten manche Kinder nur vermuten. Zwischen fünf und 20 Zentimeter reichten ihre Schätzungen.

Kein Kartoffelkönig

Enttäuschen musste sie Paul Verenkotte: „Es gibt in diesem Jahr keinen Kartoffelkönig“, erklärte der Landwirt. Das sehr trockene Wetter habe das Wachstum der Knollen stark gebremst. Statt wie in anderen Jahren brachten die Früchte nun ein Gewicht von etwa 250 Gramm auf die Waage. „Sonst sind die Größten bis zu 700 oder 800 Gramm schwer“, bedauerte Verenkotte das Ernteergebnis dieses Jahres. Dementsprechend hatten die Kinder etwas aufmerksamer zu suchen, um auch die kleinen Exemplare in der Erde zu finden. Dass sie sich dabei ordentlich die Hände schmutzig machten, hielt sie nicht von der Buddelei ab.

„Es ist in diesem Jahr weniger, aber Ihr werdet trotzdem satt“, versicherte Paul Verenkotte den jungen Erntehelfern. Das dürfte beruhigen, denn die Kartoffeln werden beim Klassenfest nach den Herbstferien verwendet. „Auf einem elterlichen Hof werden wir dann Reibeplätzchen machen“, kündigte Lehrerin Sabine Vogelsang, die mit ihrer Kollegin Daniela Gerseker dabei war, an.

Auf die Feier freut sich bestimmt schon Anton. „Am liebsten mag ich Kartoffelbrei oder Kartoffelpuffer“, nannte der Achtjährige seine favorisierten Gerichte.

Am Ende der Ernte waren die Körbe dann doch gut gefüllt, so dass dem ausgedehnten Schmaus in einigen Wochen nichts im Wege stehen wird. An der diesjährigen Kartoffelaktion hatten auch schon die übrigen dritten Klassen der Ambrosius-Grundschule wie auch der Franz-von-Assisi-Schule teilgenommen.