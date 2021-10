Bunte Farben aus Gemüse hergestellt

Die ersten Preise für die Teilnahme am Kita-Malwettbewerb sind von der Fairtrade-Steuerungsgruppe übergeben worden.

Preisübergabe nach dem Malwettbewerb in der Kita Outlaw BahnhofstraßeIn der Kita St. Josef

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe hat drei der Ostbeverner Kitas besucht und dabei die ersten Preise für die Teilnahme am Kita-Malwettbewerb überreicht, zu dem die Steuerungsgruppe alle Kitas über die Sommerferien eingeladen hatte. „Insgesamt wurden acht Kunstwerke eingereicht, die im Rahmen der „Fairen Woche“ im September im Ortskern in den Schaufenstern verschiedener Geschäfte ausgestellt waren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Kinder hätten unter dem Motto „Meine Kita ist natürlich bunt!“ viele Ideen aufs Papier gebracht und außerdem tolle Bastelarbeiten eingereicht. Einige Gruppen hätten zudem die „Faire Woche“ genutzt, um sich auf einem Spaziergang die Kunstwerke anzuschauen und den Wochenmarktstand des Eine-Welt-Ladens zu besuchen. „Auch Eltern waren mit ihren Kindern zu einem Schaufensterbummel unterwegs, um sich die Arbeiten der Kinder anzusehen“, wird Maria Jäger, Leiterin der Kita Outlaw Bahnhofstraße, in der Mitteilung zitiert.

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe dankt den Kitas für die Teilnahme am Wettbewerb und das entgegengebrachte Interesse zum Thema „Faire Kita“, das gemeinsam in Ostbevern vorangebracht werden soll. Weiterer Dank geht an die Gewerbetreibenden, die die Ausstellungsaktion unterstützt haben. Aus diesen Reihen seien auch einige Preise gesponsort worden, über die sich die Kitas nun freuen dürften.

Ein „Faires Frühstück“ gewinnt die Kita St. Ambrosius. Gesponsort wird dies vom Eine-Welt-Laden, der Beverdeele und der Bäckerei Schmitz. Die Kita Biberbande darf sich auf eine Baumpflanzaktion vorbereiten. Die Firma Blome Optik & Akustik spendet einen Baum für das neue Kita-Gelände, der bis zum Einpflanzen am passenden Standort zunächst als mobile Lösung in einem großen Kübel seinen Platz findet und dort von den Kindern gehegt und gepflegt werden kann. Die Kinder der Kita Outlaw Bahnhofstraße, die vier Kunstwerke eingereicht hatten, freuten sich gleich über mehrere Preise: ein Buch von der Beverbuchhandlung, einen Gutschein von Löwenzahn, 20 Ostbevern-Mal- und Rätselhefte vom Vorsitzenden des Vereins Ostbevern Touristik, Karl-Heinz Meintrup, und über einen fair hergestellten Fußball von der Gemeinde Ostbevern.

Die „Schubidus“ der Kita St. Josef hatten sich über ihr Kunstwerk hinaus noch weiter mit dem Thema „Natürlich bunt!“ beschäftigt. Mit selbst hergestellten Farben aus Roter Beete, Spinat und Möhren seien weitere kleine Kunstwerke entstanden, die derzeit den Eingangsbereich der Kita schmücken und mit Stolz den Vertreterinnen der Fairtrade-Steuerungsgruppe gezeigt wurden. Die Schubidus freuten sich über den Gutschein für einen Besuch im Beverbad. Dazu gab es auch einen Wasserball und für jedes Kind ein Beverbad-Quietscheentchen.

In der Kindertagesstätte Zauberburg wurde ein Eisgutschein von Darios Eiscafé unter Jubel in Empfang genommen. Alle Kitas erhielten zudem fair gehandelte Schokolade.