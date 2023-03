Bunte Hände zieren Glasfoyer

Bei der letzten Kinderkirche in St. Ambrosius drehte sich alles um das Thema „Gottes Hände“. So ging es um die Schöpfungsgeschichte. In dieser spielen Gottes Hände eine zentrale Rolle. In der Realität können Gottes Hände aber nicht direkt wirken.

Gemeinsam mit den Kindern wurde überlegt, dass Gott durch unsere Hände handelt. Damit das deutlich wird, dass in St. Ambrosius viele Hände auch Gottes Hände sind, wurden in der Kinderkirche Handumrisse ausgeschnitten und auf die Glastüren geklebt. So ist ein buntes Bild entstanden.

Nach der Kinderkirche trafen sich die Gottesdienstbesucher im Glasfoyer und auf dem Kirchplatz zum Kirchcafé.