Bürger landen nicht mehr im Rathaus

Die Gemeinde will künftig in Sachen Telefonserviceleistungen mit dem Kreis Warendorf kooperieren. Denn wurden diese Leistungen im ehemaligen Rathaus noch durch Mitarbeitende am Empfang durchgeführt, obliegt diese Aufgabe seit dem Wechsel an die Telgter Straße und dem „Rückzug“ ins neue Rathaus in der Ortsmitte, grundsätzlich dem Büro des Bürgermeisters.

Das Problem: Die Aufgabe einer Telefonzentrale kollidieren sehr oft mit dem eigentlichen Aufgabenfeld der dort Tätigen, sodass häufig auch andere Mitarbeitende aus den Bereichen Bürgerservice, Fachbereich I, aber insbesondere auch die Auszubildenden die Aufgaben (zeitweilig) erledigt haben, erläutert die Verwaltung. Insbesondere auch die Vertretung in Urlaubs- und Krankheitsfällen bedürfe eines hohen Koordinierungsaufwandes und führe mitunter immer wieder zu Unzufriedenheit.

Ein Argument, das Elmar Möllenbeck (CDU) im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss so gar nicht nachvollziehen konnte. „Das hat hier immer wunderbar geklappt“, sagte er und schob hinterher, dass er umgekehrt mit dem Kreis negative Erfahrungen in der Erprobungsphase gemacht habe. Diese liefe nämlich bereits seit dem 1. Mai.

„Ich hatte die gleichen Bedenken“, stimmte Jochem Neumann (Grüne) zu, hielt jedoch dagegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus so mehr Kapazitäten für ihre eigentlichen Aufgaben hätte.

Andere Kommunen setzen nach Angaben der Verantwortlichen bereits auf die Unterstützung des Kreises. So nutzen beispielsweise Everswinkel und Sassenberg dieses Dienstleistungsangebot. In Everswinkel habe er damit gute Erfahrungen gemacht, sah Heinz-Hugo Horstmann (CDU) keinen Grund, warum das nicht auch in Ostbevern funktionieren sollte.

Wichtig war Sebastian Meyberg (SPD), dass der Service von professionell geschulten Mitarbeitern durchgeführt werde und „nicht mal der und mal der ans Telefon geht“.

„In der Telefonzentrale des Kreises sitzen keine Auszubildenden, sondern drei professionelle Kräfte“, erläutertet Fachbereichsleiter Hubertus Stegemann. Und: „Wenn es gut läuft, zahlen wir in den ersten Jahren nichts“, fügte er an. Denn die Gemeindeverwaltung habe mit der Bezirksregierung Kontakt aufgenommen und versucht, eine Förderung im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen des Landes zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit zu erhalten.

Trotz einiger Bedenken, entschied sich der Haupt- und Finanzausschuss für die Kooperation mit dem Kreis.

Auch im Rat gingen die Meinungen noch einmal deutlich auseinander. „Ich sehe das gar nicht“, sagte beispielsweise Florian König (FDP), und Parteikollege Dr. Meinrad Aichner pflichtete ihm bei, dass diese Lösung nicht bürgernah sei und er auch keinen finanziellen Gewinn sehe.

„Das ist ein exzellenter Service“, betonte Jochem Neumann erneut. Schlussendlich gab es drei Stimmen der FDP und eine Stimme der CDU gegen eine Kooperation. Alle weiteren Ratsmitglieder stimmten, ebenso wie Bürgermeister Karl Piochowiak, dafür.