Bürger nutzen Gesprächsangebot

Viel Andrang und gute Gespräche gab es rund um das Coffee-Bike des SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup im Ortskern von Ostbevern. Bei sonnigem Wetter konnten sich die Genossen aus Ostbevern, der Bundestagabgeordnete und sein junges Team über einen gelungenen Wahlkampfauftakt freuen.

Daldrup selber freut sich sehr über die erfolgreiche Veranstaltung. „Ich konnte mit vielen Menschen über die Themen sprechen, die sie beschäftigen“, erklärte der Abgeordnete. „Die kommende Zeit wird – auch politisch – viele Veränderungen mit sich bringen. Ich nehme die Anliegen ernst. Darauf gab es durchweg positive Reaktionen.“

200 Menschen informierten sich

Die SPD war im Rahmen einer Sommertour mit einem Stand an der Kirche in Ostbevern zu Gast. In den zwei Stunden hätten sich rund 200 Menschen über die Bundestagswahl informiert, das Gespräch mit den SPD-Mitgliedern gesucht und bei Kaffee in der Sonne verweilt, so die SPD. In den kommenden Wochen wird die Sommertour auch noch Stopps in anderen Kommunen im Kreis machen.